У нас один із найнижчих у Європі показників смертності від COVID-19, - Степанов

Цей показник є головним результатом карантинних обмежень, запроваджених урядом в Україні.

Показник летальності від COVID-19 в Україні є одним із найнижчих у Європі і становить 1,7%. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 5 грудня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо подивитися на відсоток летальності, який у нас наразі в країні, а він один із найнижчих у Європі, то він становить 1,7%", - сказав Степанов.

За його словами, це є головним результатом карантинних обмежень, запроваджених урядом. Степанов зазначив, що карантин вихідного дня дозволив також призупинити "ураганне поширення" коронавірусу. "Ми вже четвертий день поспіль бачимо за кількостю хворих людей, що ці цифри менші, ніж це було тиждень тому", - підкреслив глава МОЗ.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, в Україні станом на ранок 5 грудня зафіксовано 13 825 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали 14 724 людини, померли 226 пацієнтів.

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