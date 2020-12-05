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Степанов підписав технічні документи для отримання вакцини від COVID-19

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Степанов підписав технічні документи для отримання вакцини від COVID-19
За розрахунками глави МОЗ, за оптимістичного сценарію поставки в Україну вакцини від коронавірусу почнуться в першій половині 2021 року.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у п'ятницю, 4 грудня, підписав технічні документи на отримання вакцини від коронавірусу в межах глобальної ініціативи COVAX. Про це він заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Учора я підписав технічні документи з альянсом GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation, Глобальний альянс із вакцин та імунізації. - Ред.), це наша ініціатива COVAX. Згідно з цією ініціативою, ми маємо отримати 8 млн доз вакцин. Терміни зараз ще уточнюються, але ми розраховуємо, що це буде кінець першого - початок другого кварталу", - заявив Степанов.

Міністр також уточнив, що Україна перебуває на фінальній стадії підписання документів з іншими виробниками вакцин.

Як повідомляв Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Степанова, в Україну може бути поставлено вакцини різних виробників - AstraZeneca, Moderna, Novavax, Pfizer.

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Топ коментарі

  • ПанСан
    А вот Илон Маск не собирается делать прививку ни себе ни своей семье и считает что они не входят в группу риска. Но то Маск, а у нас с вами уже нет такой привилегии что-то там о себе думать и считать. Кому интересны мысли обезличенной масками и сидящей под домашним арестом массы.
  • буков
    Спутнік не сертифіцирований, з таким же успіхом ВОЗ може визнати Бандеру героєм росії.
  • Bigukrman я
    спутником будут только винторогих накалывать чтоб копыта отпали, ***** первое на очереди.
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