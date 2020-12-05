"Кількість хворих перестала збільшуватись так само геометрично, як колись магазини Roshen", - Зеленський

Карантин вихідного дня виправдав покладені на нього надії, і кількість хворих на COVID-19 "перестала збільшуватись так само стрімко і геометрично, як колись магазини Roshen у всій країні".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні президента.

Зеленський вважає, що карантин вихідного дня, як би до нього не ставилися, дав свій результат і щоденна кількість нових хворих перестала збільшуватись "так само стрімко і геометрично, як колись магазини Roshen у всій країні".

За його словами, всі розуміють, що в окремих регіонах є проблеми, але вони точкові.

"Ми знаємо, працюємо, впевнені, що все обов'язково вирішимо. Ми зміцнюємося і хочемо бути готовими до всього: щоб було достатньо ліжок, достатньо кисню. А загалом ситуація контрольована і не вимагає запровадження локдауна", - зазначив Зеленський.

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