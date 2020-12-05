Затримано підозрюваних у вбивстві столичного музиканта, - прокуратура. ФОТО

Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочину. До суду направлено клопотання про їхній арешт.

Столичні правоохоронці затримали двох чоловіків за підозрою в скоєнні умисного вбивства з корисливих мотивів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

"Під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури №6 слідчими Печерського управління поліції ГУ НП у Києві, оперативниками управління карного розшуку Печерського УП та Управління стратегічних розслідувань ГУ НП у Київській області затримано двох осіб, які обґрунтовано підозрюються в скоєнні умисного вбивства з корисливих мотивів", - сказано в повідомленні прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, двоє чоловіків (1985 і 1989 років народження) з метою заволодіння майном 65-річного самотнього киянина, зокрема його грошима, двома квартирами й іншими матеріальними цінностями, розробили злочинний план його вбивства.

Зокрема, 22.11.2020 р. зловмисники, перебуваючи у квартирі потерпілого в будинку на вул. І.Мазепи, де він давав уроки музики, завдали йому тілесних ушкоджень, після чого задушили.

"Скоївши вбивство, підозрювані заволоділи правовстановлюючими документами на квартири, які належать потерпілому. Потім, аби приховати сліди злочину, обмотали тіло вбитого чоловіка поліетиленовими пакетами, ковдрою, картоном та іншими речами і вивезли в один із гаражних кооперативів у Київській області. Там, у підвальному приміщенні, злочинці мали намір заховати тіло, заливши бетоном", - зазначено в повідомленні.

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Також підкреслюється, що за результатами проведених розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити зловмисників та затримати їх. Наразі їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального праворушення, передбаченого п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України. До суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Слідчі дії тривають. Встановлюються можливі спільники підозрюваних.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.





Зазначимо, імені вбитого музиканта прокуратура не називає. Однак раніше в ЗМІ писали про те, що тіло 65-річного відомого аранжувальника Олександра Дерев'янка знайшли зі слідами насильницької смерті в Борисполі, в одному з гаражних кооперативів.