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Агресія РФ в Україні залишається найбільш кричущим порушенням суверенітету на теренах ОБСЄ, - заступник держсекретаря США Біган

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Агресія РФ в Україні залишається найбільш кричущим порушенням суверенітету на теренах ОБСЄ, - заступник держсекретаря США Біган
Агресія Росії проти України є найсерйознішим сучасним порушенням державного суверенітету у всій Європі.

Про це сказав під час 27-го засідання Ради Міністрів Організації з безпеки та співпраці в Європі заступник держсекретаря США Стівен Біган, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на посольство США в Україні.

"Найбільш кричущим порушенням суверенітету і територіальної цілісності в регіоні ОБСЄ залишається російська агресія на сході України й окупація Криму. З 2014 року конфлікт забрав життя понад 13 тисяч українських громадян, і понад мільйон людей були змушені покинути домівки. Кримські татари, етнічні українці та інші, хто виступає проти окупації, досі піддаються репресіям", - сказав Біган.

На його переконання, "Україна має залишатися нашим пріоритетом". "Неприйнятно, що Спеціальна моніторингова місія щодня наражається на утиски, переслідування і обмеження переважно на контрольованих Росією територіях. Нікого не обманюють наполегливі твердження Москви, що Україна відповідальна за конфлікт на своїй території", - зазначив дипломат.

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Він підкреслив, що "дії Росії в Україні та в інших місцях, її відверте нехтування міжнародним правом і основними принципами ОБСЄ призвели до серйозного погіршення безпекової ситуації на європейському континенті". "США закликають Росію виконати свої Мінські зобов'язання в повному обсязі. Ми ніколи не визнаємо російську анексію Криму", - підкреслив Біган.

Крім прямої агресії, Росія, за його словами, намагається підірвати демократичні системи інших держав, використовуючи дезінформацію й інші гібридні методи.

"Використання Росією дезінформації та інших гібридних методів є викликом для всіх наших країн, оскільки Москва прагне підірвати демократичні принципи інших держав", - зазначив Біган.

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Він додав, що Росія всіляко перешкоджає дотриманню прав людини і на власній території, дислокує військовий контингент на суверенній території Молдови та Грузії без згоди цих держав.

Топ коментарі

  • Igor Bogolyubov
    Письмо из Москвы.
    «С большим интересом читаю твои эссе об аннексии Крыма Вооруженными силами Российской Федерации и «гражданскую» войну на Донбассе между бурятами, кадыровцами, спецназом ЧВК «Вагнера», «ВЫМПЕЛА» и киборгами в Донецком аэропорту. Вижу, что в некоторых вопросах, касающихся менталитета россиян, ты глубоко заблуждаешься или «прикидываешься валенком».
    В твоих материалах, Антипа, часто проскакивает информация, что россияне «зазомбированы» лживой антиукраинской пропагандой «рупоров Кремля»: телеведущими Дмитрием Киселевым, Владимиром Соловьевым и Ольгой Скабеевой. Это не так.
    Большинство москвичей имеют доступ к Интернету и прекрасно владеют информацией о том, что происходит сейчас в Крыму и на востоке Украины.
    Мы смотрим на Ютубе видео и читаем сообщения независимых от кремлевских нефтедолларов журналистов.
    Мы знаем, что украинский Крым, захватывала двадцатитысячная военная группировка, доставленная на полуостров в трюмах кораблей из Сочи, после закрытия Олимпиады, по личному указанию обнуленного президента Владимира Путина.
    Нам известно, что «Референдум», проведенный в Крыму по присоединению украинского полуострова к России - фикция. Результаты этого референдума были сфальсифицированы, как фальсифицируются и результаты выборов у нас в России.
    Мы располагаем сведениями, что группу в несколько сот человек, будущих «повстанцев» Донбасса («шахтеров» и «трактористов») за несколько лет до вторжения танковых дивизий Сергея Шойгу на восток Украины доставили на военную базу Министерства обороны, расположенную на берегу озера Селигер. Там будущие сепаратисты прошли военную подготовку, во время которой, российские военные инструкторы обучали их владеть стрелковым оружием и стрелять из гранатомета, минировать железнодорожные мосты и грабить супермаркеты.
    Грузчики Ногинского спасательного центра МЧС России, «по пьяни» рассказали, что вместо продовольствия, одеял, строительных материалов и спальных мешков, они загружают в кузова путинских «гумконвоев» следующих в Украину ракеты для «Градов», снаряды для танков, боеприпасы для стрелкового оружия и картонные коробки с российскими паспортами для граждан «ДНР».
    Только беспробудный алкоголик не знает, что голландский пассажирский «Боинг» сбил российский расчет 53-й Курской бригады ПВО Российской армии.
    Мы наслышаны о зверствах на Донбассе жителя Санкт-Петербурга Алексея Мильчакова, который снимал с трупов украинских военнослужащих обручальные кольца, с шеи - золотые крестики, скальпировал головы еще живым пленным, вырезал на груди и на спине умирающих бойцов свою свастику, отрезал покойникам уши, носы, головы и любил фотографироваться на фоне искалеченных и обгоревших тел украинских воинов.
    Мы, конечно же, догадываемся, кто «заказал» диверсию на складе боеприпасов в Калиновке, в день рождения президента Украины Петра Порошенко.
    Мы не сомневаемся в том, какая Контора взорвала под Смоленском при заходе на посадку лайнер Президента Польши Лехи Качиньского и ведаем, почему Россия десять лет не возвращает фрагменты самолета польскому Правительству.
    Мы знаем, что живем в стране-агрессоре, но ничего с этим сделать не можем. Многие здравомыслящие граждане уже эмигрировали на Запад и в США, а те, что остались, как говорят на вашем одесском «Привозе» - «погоды не делают»».
  • roadstar
    Есть!!!....есть одно жесткое докподтверждение. И это не вбровь и не в глаз, а в кольцо в глазном яблоке.
    Обычный самый простой, ну тупо из села, украинец выучивает польский язык( а это склонение глаголов, падежи ит.д.) за...пауза ....три месяца!!! Три!...а другого выхода нет.
    И только редкие, редчайшие сепарные дебилы не могут выучить украинский(живя в языковой среде) за 20 лет.
    Дяяннбаааассс ! Вы меня слыышшшитееее!,,!!!
  • саша паламарчук
    Агрессия РФ в Украине остается самым вопиющим нарушением суверенитета на пространстве ОБСЕ, - заместитель госсекретаря США Биган - Цензор.НЕТ 3623
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