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Там немає розкоші та надмірностей. Це бюджет життя, - МОЗ наполягатиме на збільшенні фінансування медицини

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Там немає розкоші та надмірностей. Це бюджет життя, - МОЗ наполягатиме на збільшенні фінансування медицини
У держбюджеті має бути закладено кошти на підвищення зарплат медичним працівникам, а також на закупівлю лікарських засобів для лікарень.

Міністерство охорони здоров'я України наполягає на перегляді проєкту державного бюджету на 2021 рік і збільшенні фінансування медичної системи. Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я наполягаю на перегляді тих цифр, які є в бюджеті на наступний рік. Я кажу про те, що в тому бюджетному запиті, який подало Міністерство охорони здоров'я, в ньому враховано всі розрахунки, всі цифри, які необхідні для того, щоб ми просто жили", - заявив він.

Він уточнив, що до складеного МОЗ бюджетного запиту внесено підвищення заробітних плат для медиків.

"Ми все підрахували і чітко можемо сказати, що, на нашу думку, в 2021 році справедлива зарплата для наших лікарів має становити 23 тис.грн. І ми говоримо зараз про середню зарплату. Середнього медичного персоналу – 17 тис.грн, молодшого медичного персоналу – 12 тис. грн. Це те, що має бути в 2021 році, і це наша життєва необхідність", – наголосив міністр.

Також у запит внесено фінансування закупівель лікарських засобів для лікарень.

"Я хочу, щоб у 2021 році ми перестали чути про те, що коли ти йдеш в лікарню, треба із собою брати "пакуночок" із ліками, бо там їх немає. Немає чому? Бо немає відповідного фінансування. Ми все розрахували, скільки коштів нам потрібно на нашу медицину, подали все в нашому бюджетному запиті. Ми наполягаємо на тому, щоб ці кошти було враховано. Там немає розкоші, немає жодних надмірностей, це "бюджет життя", якщо можна так сказати", – підсумував Степанов.

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Там нет роскоши и излишеств. Это бюджет жизни, - МОЗ будет настаивать на увеличении финансирования медицины - Цензор.НЕТ 6978
  • Татьяна Бобошко
    Степашка и настаивать?
    Смешно...
    Он даже не в курсе что семейным врачам наплевать..
    Вы ж понимаете что тем у кого легкая форма болезни.. Им никто не нужен.. Мозги правда нужны чтоб дома сидели..
    А вот средние и тяжелые.. А им плевать.. Территория равнодушным...
    Степашка и прочая твое окружение вместе с дебилом который с бубенцам.. Будьте вы прокляты.. Ковид вам в в сраку..
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    "... Согласно этой инициативе мы должны получить 8 млн доз вакцин. Сроки сейчас еще уточняются, но мы рассчитываем, что это будет конец первого - начало второго квартала", - министр здравоохранения Степанов.
    Нет, не получите. Степанов забыл сказать, то деньги необходимые для закупки вакцины не заложены в государственный бюджет на 2021 год. (с)
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