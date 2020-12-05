Там немає розкоші та надмірностей. Це бюджет життя, - МОЗ наполягатиме на збільшенні фінансування медицини

У держбюджеті має бути закладено кошти на підвищення зарплат медичним працівникам, а також на закупівлю лікарських засобів для лікарень.

Міністерство охорони здоров'я України наполягає на перегляді проєкту державного бюджету на 2021 рік і збільшенні фінансування медичної системи. Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я наполягаю на перегляді тих цифр, які є в бюджеті на наступний рік. Я кажу про те, що в тому бюджетному запиті, який подало Міністерство охорони здоров'я, в ньому враховано всі розрахунки, всі цифри, які необхідні для того, щоб ми просто жили", - заявив він.

Він уточнив, що до складеного МОЗ бюджетного запиту внесено підвищення заробітних плат для медиків.

"Ми все підрахували і чітко можемо сказати, що, на нашу думку, в 2021 році справедлива зарплата для наших лікарів має становити 23 тис.грн. І ми говоримо зараз про середню зарплату. Середнього медичного персоналу – 17 тис.грн, молодшого медичного персоналу – 12 тис. грн. Це те, що має бути в 2021 році, і це наша життєва необхідність", – наголосив міністр.

Також у запит внесено фінансування закупівель лікарських засобів для лікарень.

"Я хочу, щоб у 2021 році ми перестали чути про те, що коли ти йдеш в лікарню, треба із собою брати "пакуночок" із ліками, бо там їх немає. Немає чому? Бо немає відповідного фінансування. Ми все розрахували, скільки коштів нам потрібно на нашу медицину, подали все в нашому бюджетному запиті. Ми наполягаємо на тому, щоб ці кошти було враховано. Там немає розкоші, немає жодних надмірностей, це "бюджет життя", якщо можна так сказати", – підсумував Степанов.

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