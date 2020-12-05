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Можливий трибунал. Головне завдання - зупинити репресії проти мітингувальників, - спецпредставник ЄС із прав людини Гілмор

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Можливий трибунал. Головне завдання - зупинити репресії проти мітингувальників, - спецпредставник ЄС із прав людини Гілмор
Спеціальний представник Європейського Союзу з прав людини Еймон Гілмор не відкидає можливості проведення міжнародного трибуналу щодо ситуації в Білорусі.

Якщо буде суд, під нього потраплять усі причетні до насильства проти учасників акцій протесту. Про це йдеться в інтерв'ю Гілмора німецькому телеканалу Deutsche Welle, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, це можливо. Але міжнародні трибунали зазвичай працюють як додатковий механізм. Іншими словами, їх створюють лише в ситуаціях, коли держава або не хоче, або не може притягнути таких людей до відповідальності", - відповів Гілмор на запитання щодо можливості проведення міжнародного трибуналу для суду над тими, хто бив людей, катував затриманих і застосовував насильство проти протестувальників у Білорусі.

Спецпредставник ЄС підкреслив, що за кожне порушення прав людини в Білорусі причетні мусять понести відповідальність, але про це має  насамперед подбати сама Білорусь.

"Якщо ж держава цього не робить, то потрібно знайти альтернативні методи, наприклад міжнародні механізми. Але зараз головне завдання - зупинити репресії проти мирних протестувальників. І необхідно зібрати докази провини тих, хто катував людей", - додав Гілмор.

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Топ коментарі

  • Said_
    А трибунал з розгляду агресії ********** проти України? Щось не чув я про такий від ЄС...
  • Алекс Мышкевич
    ПОРА !!!! Возможен трибунал. Главная задача - остановить репрессии против митингующих, - спецпредставитель ЕС по правам человека Гилмор - Цензор.НЕТ 9539
  • Said_
    А що ж знов так ріденько?
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