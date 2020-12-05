Бюджетників у РФ з осені змушуватимуть вакцинуватися від COVID-19: за відмову загрожують усунути від роботи

У Росії працівників бюджетних установ з осені змусять взяти участь у випробуваннях вакцини від коронавірусу "Супутник V".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters, посилаючись на листування бюджетників з керівництвом, яке є в розпорядженні агентства, і на коментарі відвідувачів центрів вакцинації.

За інформацією агентства, для всіх департаментів в адміністрації Москви, де працює приблизно 20 тисяч осіб, встановили квоти на участь у випробуваннях - вакцинувати потрібно себе і мінімум двох друзів/родичів.

Reuters наводить і дані з листування з третьої московської поліклініки, де заступник головлікаря пригрозила підлеглим за відмову від вакцинації відстороненням від роботи.

"Якщо ви відмовитеся від вакцинації, вас можуть відсторонити від роботи. Для цього є законодавча база", - написала вона агентству в коментарі.

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Журналісти агентства поспілкувалися з відвідувачами в центрах, де роблять щеплення від коронавірусу. Деякі з них заявили, що не змогли відмовити роботодавцям у проханні взяти участь у випробуванні вакцини. "Вони загнали нас сюди. Відмовити неможливо, просто не можна", - наводить агентство слова одного із співробітників служби екстреної допомоги.

Учитель однієї зі шкіл також розповів Reuters, що для закладу виділили квоту і керівництво змушувало співробітників взяти участь у випробуваннях. "Якщо вони кажуть, що ви маєме прийти, то ви мусите прийти", - говорить учитель, додавши, що записалися 17 їхніх працівників.

Водночас не всі росіяни згодні, щоб над ними ставили досліди. Співробітниця поліклініки №68 в центрі Москви розповіла, що роботодавець змусив її зробити щеплення, але вона відмовилася, заявивши, що "не хоче бути піддослідним кроликом".