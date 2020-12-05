Новини • Коронавірус і карантин

Бюджетників у РФ з осені змушуватимуть вакцинуватися від COVID-19: за відмову загрожують усунути від роботи

4 84768
Бюджетників у РФ з осені змушуватимуть вакцинуватися від COVID-19: за відмову загрожують усунути від роботи
У Росії працівників бюджетних установ з осені змусять взяти участь у випробуваннях вакцини від коронавірусу "Супутник V".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters, посилаючись на листування бюджетників з керівництвом, яке є в розпорядженні агентства, і на коментарі відвідувачів центрів вакцинації.

За інформацією агентства, для всіх департаментів в адміністрації Москви, де працює приблизно 20 тисяч осіб, встановили квоти на участь у випробуваннях - вакцинувати потрібно себе і мінімум двох друзів/родичів.

Reuters наводить і дані з листування з третьої московської поліклініки, де заступник головлікаря пригрозила підлеглим за відмову від вакцинації відстороненням від роботи.

"Якщо ви відмовитеся від вакцинації, вас можуть відсторонити від роботи. Для цього є законодавча база", - написала вона агентству в коментарі.

Також читайте: МВС пропонує запровадити кримінальне покарання за підробку вакцини проти коронавірусу, - Геращенко

Журналісти агентства поспілкувалися з відвідувачами в центрах, де роблять щеплення від коронавірусу. Деякі з них заявили, що не змогли відмовити роботодавцям у проханні взяти участь у випробуванні вакцини. "Вони загнали нас сюди. Відмовити неможливо, просто не можна", - наводить агентство слова одного із співробітників служби екстреної допомоги.

Учитель однієї зі шкіл також розповів Reuters, що для закладу виділили квоту і керівництво змушувало співробітників взяти участь у випробуваннях. "Якщо вони кажуть, що ви маєме прийти, то ви мусите прийти", - говорить учитель, додавши, що записалися 17 їхніх працівників.

Водночас не всі росіяни згодні, щоб над ними ставили досліди. Співробітниця поліклініки №68 в центрі Москви розповіла, що роботодавець змусив її зробити щеплення, але вона відмовилася, заявивши, що "не хоче бути піддослідним кроликом".

Топ коментарі

  • Антип61
    Заняли Турция и Египет в период посещения их туристами из России.
  • OLGA 1cb0b678
    Sharp`s,
    "Миссия провалена": после российской вакцины от COVID-19 запретили 42 дня пить спиртное

    Жителям России, которые привились от COVID-19 вакциной Спутник V, нужно соблюдать масочный режим, а также на 42 дня ограничить контакты и сократить употребление алкоголя. Это необходимо, чтобы привитый не заразился коронавирусом до того, как у него сформируется полноценный иммунный ответ.

    Кроме того, есть условия, которые нужно соблюдать после вакцинации от COVID-19:

    воздержаться от посещения мест с большим количеством людей;
    соблюдать масочный режим и гигиену, дистанцирование, минимизировать контакты;
    ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему.
    В соцсетях шутят, что "миссия по вакцинации провалена", поскольку россияне не способны столько времени воздерживаться от алкоголя, а тем более в новогодние праздники.

    Согласно данным, опубликованным медицинским журналом The Lancet, Россия заняла третье место с самой высокой в мире смертностью от злоупотребления алкоголем. За 2016 год 43 тысячи россиянок умерли по причинам, связанным с пьянством. Жертвами алкоголя стали также 180 тысяч российских мужчин.
  • рихард зомби
    Державним кріпакам не пощастило.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини