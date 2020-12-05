Тіхановська закликала Сенат США схвалити санкції проти Білорусі: Ми потребуємо допомоги

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська закликала Сенат США затвердити закон, який розширить повноваження президента щодо введення санкцій щодо Білорусі.

Також вона подякувала адміністрації Трампа за підтримку опозиції. Про це екскандидатка в президенти Білорусі написала в колонці для Washington Post, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Вона зазначила, що народ і опозиція "потребує великої допомоги від США".

"Ми потребуємо великої допомоги від США, навіть у цей складний перехідний період. Я закликаю конгрес США в оперативному порядку прийняти законопроєкт "Про суверенітет, права людини і демократії в Білорусі", - написала Тіхановська.

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