Тіхановська закликала Сенат США схвалити санкції проти Білорусі: Ми потребуємо допомоги
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Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська закликала Сенат США затвердити закон, який розширить повноваження президента щодо введення санкцій щодо Білорусі.
Також вона подякувала адміністрації Трампа за підтримку опозиції. Про це екскандидатка в президенти Білорусі написала в колонці для Washington Post, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Вона зазначила, що народ і опозиція "потребує великої допомоги від США".
"Ми потребуємо великої допомоги від США, навіть у цей складний перехідний період. Я закликаю конгрес США в оперативному порядку прийняти законопроєкт "Про суверенітет, права людини і демократії в Білорусі", - написала Тіхановська.