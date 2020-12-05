Заплутані двозначні заяви через психологічний тиск, - в Офісі президента відреагували на слова Татарова про "зовнішнє управління"
Таку думку висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".
Подоляк підкреслив, що висловлювання Татарова спровоковані "серйозним і системним психологічним тиском".
"Останніми днями Олег Татаров перебуває під серйозним і системним психологічним тиском. Причини цього зрозумілі. Подібний тиск, зокрема й агресивні пікети та мітинги під стінами ОП, спровокували дещо заплутані й двозначні заяви з боку Олега Юрійовича. Тому офіційно хочемо всіх запевнити в тому, що пан Татаров під терміном "зовнішні вказівки" мав на увазі не економічні відносини з МВФ чи Світовим банком, а лише рольові ігри наших навколополітичних "бізнесменів", які й оплачують подібні компроматні кампанії", – заявив він.
Подоляк додав, що в України "чудові стратегічні відносини з нашими західними партнерами, які дають змогу країні впевнено себе почувати в конкурентному глобальному світі".
Раніше Цензор.НЕТ опублікував заяву Татарова щодо пікету з вимогою його відставки.
"Сьогодні представники антиукраїнських сил організували біля Офісу президента пікет із вимогою моєї відставки.
Доти, доки я працюю у владі, я продовжуватиму на всіх рівнях просувати політику зменшення впливу структур і організацій, що намагаються організувати в нашій країні зовнішнє управління", - написав Татаров у фейсбуці.