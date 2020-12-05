Кількість хворих скоротиться до 6-8 тис. на день, - Ляшко про очікування від майбутнього локдауну
Введення локдауну в січні дозволить знизити кількість випадків зараження коронавірусом до 6-8 тисяч на день. Про це на зустрічі з журналістами розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Розрахунки показують, що в разі введення тритижневого локдауну в січні, подальше зростання захворюваності не буде піковим, і ми зможемо нормально пройти лютий-березень, і надалі обійтися без ще одного локдауну", - сказав Ляшко.
За словами головного санлікаря, середина лютого - особливо напружений час пандемії коронавірусу, оскільки тоді до захворюваності коронавірусу додається і захворюваність сезонним грипом.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше Віктор Ляшко заявив, що посилений тритижневий карантин в Україні можуть ввести на початку січня 2021 року.