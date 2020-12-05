Терористи застосували ПТРК поблизу Водяного. Від початку доби 5 порушень режиму припинення вогню, - штаб ООС
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.
Так, противник здійснив обстріл наших позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі населеного пункту Шуми. Окрім цього, ворог застосував протитанковий ракетний комплекс поблизу Водяного, а в бік українських позицій неподалік Авдіївки відкривав вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.
"Біля цього ж населеного пункту та неподалік Мар’їнки противник вкотре застосував снайперську зброю. На обох напрямках зухвалі дії ворожих снайперів були зупинені вогнем у відповідь українськими воїнами. Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - зазначають в ООС.
Крім цього, саперами ДСНС розміновано 6 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 93 вибухонебезпечних предмети.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, за минулу добу, 4 грудня, російські найманці на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню, поранений один український воїн.