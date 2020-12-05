Громадянин Чехії, котрий оскаржував умовне покарання за участь у "ДНР", отримав реальний термін - три роки в'язниці, - Перебийніс

Подібне рішення празького Верховного суду є важливим прецедентом, оскільки досі громадяни Чехії, які воювали на боці терористів "ДНР" і "ЛНР", не отримували реальні тюремні терміни.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" посол України в Чехії Євген Перебийніс, інформує Цензор.НЕТ.

"Справедливість наздогнала ще одного любителя "руского міра". Йдеться про громадянина Чехії Павела Кафку, який у 2015-2016 рр. воював на боці Росії на Донбасі. У липні ц.р. крайовий суд в м. Ческе Будєйовіце за "участь в організованому злочинному угрупованні" засудив його до трьох років умовного покарання з відстрочкою на п’ять років, після чого і прокурор, і сам підсудний подали апеляції. І ось 3 грудня справу розглянула апеляційна інстанція – празький Верховний суд. Результат – вирок змінено з умовного на реальний! І вирок – остаточний. Тепер П.Кафка матиме три роки у в’язниці, щоб подумати, чи справді цей "рускій мір" був того вартий.

У своїх поясненнях перед судом він стверджував, що на Фейсбуці приєднався до групи, яка називалася щось на кшталт "росія наш справжній друг" і, побачивши там відповідні заклики, зробив російську візу і поїхав на Донбас нібито "допомагати цивільним, безхатченкам і працювати в лікарні". Як, однак, змогло довести обвинувачення, насправді він брав участь в реальних бойових діях проти ЗС України у складі незаконних військових формувань.

Цей реальний термін ув’язнення проти чеського громадянина, що воював на Донбасі, – важливий прецедент. Досі це були або умовні вироки (як проти Е.Ешту), або заочні (як у випадку з О.Грундом), або проти іноземців (громадянин Білорусі А.Фадєєв). Таких "героїв" у Чехії ще кілька десятків. Більшість з них продовжують переховуватися на Донбасі. Проте важливо, що чеські правоохоронці і суди поступово, але цілеспрямовано так чи інакше притягають їх до відповідальності. Переконаний, що рано чи пізно всі вони за свої злочини опиняться на лаві підсудних", - підсумував посол.

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