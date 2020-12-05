Перший в Україні мобільний госпіталь для пацієнтів із COVID-19 відкриється у Миколаєві, - Ляшко

У середині грудня в Миколаєві відкриється мобільний госпіталь на 60 ліжкомісць для пацієнтів із COVID-19.

Про це повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У Миколаєві 19 грудня відкриється перший мобільний госпіталь на 60 ліжкомісць, він буде з модульних конструкцій", - сказав Ляшко журналістам у суботу.

Він зазначив, що для розгортання мобільних госпіталів вже були виділені кошти, МОЗ визначило табель оснащення такого госпіталю і критерії до такого медзакладу. При цьому питання розміщення такого госпіталю залишаються на розсуді місцевої влади.

"Питання локації залишаються питаннями локацій. Якщо десь, як у Донецькій області, його зручно буде розгорнути на базі новозбудованої триповерхової будівлі психіатричної лікарні, то його розгорнуть там. Якщо зручно розгорнути на відкритій місцевості, то розгорнуть там. Важливо, щоб там був кисень", - сказав він.

Ляшко зазначив, що питання запуску мобільних госпіталів не вирішуватиметься централізовано.

"Команда пішла, гроші виділені, ми в локації не ліземо. Питання запуску вирішується", - сказав він.

При цьому Ляшко наголосив ризики інфікування в мобільних госпіталях іншими захворюваннями.

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