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У 2021 році від коронавірусу планують вакцинувати 20,9 млн жителів України, - Ляшко

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У 2021 році від коронавірусу планують вакцинувати 20,9 млн жителів України, - Ляшко
В Україні в 2021 році планують вакцинувати від коронавірусу майже 21 мільйон осіб, що входять у різні групи ризику.

Про це на зустрічі з журналістами розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За планами міністерства охорони здоров'я, за 2021 рік зробити щеплення вакциною від COVID-19 мають 20,9 мільйона людей, які входять у різні групи ризику за професійними ознаками, у зв'язку з різними захворюваннями та віком.

У ці категорії входять:

  • медпрацівники, включно зі співробітниками, які безпосередньо беруть участь у боротьбі з COVID-19 - 402,2 тисячі осіб;
  • військовослужбовці-учасники Операції об'єднаних сил - 41 тисяча;
  • працівники соціальної сфери - 156,9 тисяч;
  • особи, які проживають у закладах тривалого догляду, і персонал цих закладів - 136,5 тисячі;
  • люди у віці від 60 років і старше - майже 9,8 мільйона;
  • вчителі та інші працівники галузі освіти - 1,43 мільйона;
  • працівники критично важливих структур держбезпеки (військові, поліція, Нацгвардія, СБУ і Держслужба з надзвичайних ситуацій) - 570,7 тисячі;
  • ув'язнені під варту в СІЗО або в'язницях і співробітники цих установ - 65,8 тисячі;
  • дорослі від 18 до 59 років з супутніми захворюваннями - 6,37 мільйона;
  • інші професійні групи і категорії населення - 1,72 мільйона.

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Топ коментарі

  • Владимир Пономаренко 336ef173
    В 2021 году от коронавируса планируют вакцинировать 20,9 млн жителей Украины, - Ляшко - Цензор.НЕТ 411
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Темт-драйв вакцини на топдержслужбовцях та їх родинами !!!)))
  • ПанСан
    У скота уже и не спрашивают. Просто доводят до сведения. Пока.
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