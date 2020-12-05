В окупованому Криму з 1 січня 2021 року почнуть відключати воду через борги за оплату

Підконтрольне Кремлю підприємство "Вода Криму" планує з 1 січня 2021 року відновити нарахування пені та відключення води за борги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Якщо після закінчення дії мораторію, тобто після 1 січня 2021 року, не буде врегульовано питання в частині погашення заборгованості, ГУП РК" Вода Криму "відновить обмеження послуг (відновлення послуг буде можливим після повного погашення заборгованості та оплати витрат, понесених підприємством на обмеження і відновлення послуг), а також нарахування неустойок (штрафу, пені) боржникам, крім того, з березня по грудень 2020 р пеня за наявну прострочену заборгованість не пред'являється до оплати, але з 1 січня 2021 року сплата буде затребувана за кожен неоплачений в цей часовий проміжок платіж", - йдеться в повідомленні пресслужби підконтрольного Кремлю підприємства.

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Нагадаємо, з опівночі понеділка, 24 серпня, в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей з водою.

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З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ ввели третій, найжорстокіший етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка подачі води.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.

Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.