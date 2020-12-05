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Таран назвав найважливіші реформи ЗСУ: нарощення бойових можливостей, побудова системи оборонного менеджменту, впровадження нової військової культури

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Таран назвав найважливіші реформи ЗСУ: нарощення бойових можливостей, побудова системи оборонного менеджменту, впровадження нової військової культури
Найважливіші реформи в українській армії відбуваються відповідно до положень Стратегічного оборонного бюлетеня України.

Про це розповів міністр оборони Андрій Таран в інтерв'ю виданню "Урядовий кур'єр", передає Цензор.НЕТ.

"Це нарощення бойових спроможностей, побудова системи оборонного менеджменту на основі найкращих практик держав-членів НАТО, впровадження у ЗСУ нової військової культури, заснованої на євроатлантичних цінностях та принципах, створення сучасної системи менеджменту оборонних ресурсів", - сказав глава Міноборони.

Таран повідомив, що в цьому році завершується черговий цикл оборонної реформи, який почався в 2016-му з введенням в дію Стратегічного оборонного бюлетеня.

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"Головний підсумок виконання цього стратегічного документа — забезпечено стримування російської збройної агресії, Збройні сили та інші складові сил оборони набули нових спроможностей, істотно підвищено їхню сумісність та готовність до спільних дій з відповідними структурами держав НАТО", - запевнив він.

Міністр зазначив, що основою оборонних реформ до кінця 2022 року має стати оновлена система військової освіти, здатна забезпечити підготовку професійних фахівців.

"Будуть продовжені реформи, пов'язані з удосконаленням системи демократичного цивільного контролю над ЗСУ, поєднанням систем оборонного і бюджетного планування, створенням прозорої та ефективної системи закупівель і управління оборонними ресурсами", - підсумував глава Міноборони.

Топ коментарі

  • Gar
    Продвижение всех реформ можно увидеть в бюджете Украины. Этот документ гораздо красноречивее пустозвонства Клоуна и его прислуги. Так что там с реформами ВСУ в бюджете 2021?
  • Дмитрий Донской 70837825
    Мамкины планировщики, почему была свернута программа гос испытаний САУ "Богдана"? Почему до сих пор нет заказа на ракетные комплексы "Нептун", "Ольха"? Остановлена программа постройки нового жилья для контрактников? Возвращены старые схемы и поставщики по питанию... очень много вопросов почему.
  • 18c49ed2
    Реформа, твою дивизию..... Чтобы Таран сам так питался, гнида

    Таран назвав найважливіші реформи ЗСУ: нарощення бойових можливостей, побудова системи оборонного менеджменту, впровадження нової військової культури - Цензор.НЕТ 5157
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