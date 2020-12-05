Таран назвав найважливіші реформи ЗСУ: нарощення бойових можливостей, побудова системи оборонного менеджменту, впровадження нової військової культури
Про це розповів міністр оборони Андрій Таран в інтерв'ю виданню "Урядовий кур'єр", передає Цензор.НЕТ.
"Це нарощення бойових спроможностей, побудова системи оборонного менеджменту на основі найкращих практик держав-членів НАТО, впровадження у ЗСУ нової військової культури, заснованої на євроатлантичних цінностях та принципах, створення сучасної системи менеджменту оборонних ресурсів", - сказав глава Міноборони.
Таран повідомив, що в цьому році завершується черговий цикл оборонної реформи, який почався в 2016-му з введенням в дію Стратегічного оборонного бюлетеня.
"Головний підсумок виконання цього стратегічного документа — забезпечено стримування російської збройної агресії, Збройні сили та інші складові сил оборони набули нових спроможностей, істотно підвищено їхню сумісність та готовність до спільних дій з відповідними структурами держав НАТО", - запевнив він.
Міністр зазначив, що основою оборонних реформ до кінця 2022 року має стати оновлена система військової освіти, здатна забезпечити підготовку професійних фахівців.
"Будуть продовжені реформи, пов'язані з удосконаленням системи демократичного цивільного контролю над ЗСУ, поєднанням систем оборонного і бюджетного планування, створенням прозорої та ефективної системи закупівель і управління оборонними ресурсами", - підсумував глава Міноборони.