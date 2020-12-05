Уруський підтвердив зустріч в офісі бізнесмена Кауфмана: Це не якісь там "договорняки", нічого таємного

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський підтвердив, що зустрічався з бізнесменом Борисом Кауфманом в його офісі, але спростував бажання приховати цю розмову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Проблем у цьому немає. Я можу зустрічатися там, тут. Тут – не завжди зручно. Є багато нюансів таких. Нічого страшного в цьому немає абсолютно. Це ж не якісь там "договорняки", як кажуть, що таємні. Нічого таємного", – сказав Уруський, уточнивши, що темою дискусії були "можливі інвестиції, які могли би бути вкладені".

Нагадаємо, журналісти з'ясували, що високопоставлені особи продовжують проводити непублічні зустрічі з впливовими бізнесменами, незважаючи на обіцянку Володимира Зеленського, що за його президентства відносини між владою і представниками великого бізнесу стануть виключно прозорими.

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Зокрема, в офіс до бізнесмена Кауфмана 17 листопада навідувалася людина, схожа на віцепрем'єра, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.