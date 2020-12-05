Ми будемо готові спілкуватися із представниками ОРДЛО, як тільки Росія виведе свої війська з Донбасу, - Кравчук

Україна на Донбасі готова "спілкуватися зі своїми" після того, як Росія виведе свої війська з ОРДЛО.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів перший президент України, глава української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Нас часто звинувачують, що ми не спілкуємося з ОРДЛО, що нібито в інших країнах спілкуються з сепаратистами. Я заявляю сьогодні, що як тільки Росія виведе свої збройні сили, спецслужби, найманців, відбудеться демілітаризація, і наступного дня ми б знайшли можливість і необхідність зустрітися і вирішувати питання сам на сам, нам не потрібен Мінський процес. Нехай чужаки підуть звідти, і ми будемо спілкуватися зі своїми. Сьогодні люди в тих районах не є господарями. Вони виконують волю Кремля. І спілкуватися з ними просто немає сенсу", - заявив він.

Коментуючи можливість проведення виборів в ОРДЛО, перший президент зазначив:

"Провести вибори у неконтрольованих регіонах Донбасу без створення умов просто неможливо: коли йде війна, а Конституція України забороняє проводити вибори в цей час, коли там присутні іноземні військові формування, коли там найманці. Можна навіть не стріляти. Але поки на території, де мають проводити вибори, будуть чужі війська, добровольці - проводити не можна. Жоден спостерігач не поїде туди. На території "ДНР" і "ЛНР" є свої "міністри", але я ставлю запитання: чому вони хочуть провести ще одні вибори, вони ж уже проводили, хоча в Україні їх не визнали? Їм потрібно, щоб вони стали легітимними для світу. А сподіватися, що вони поміняють всю систему життя, яку мають, не потрібно. Спочатку умови, потім вибори, і крок за кроком будемо допомагати відновлювати зруйноване, повернемо 1 млн 700 тис. осіб".

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