Повторне голосування на виборах мера Кривого Рогу відбудеться 6 грудня
На посаду міського голови претендують кандидат від "Слуги народу", гендиректор ПАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" (група "Метінвест") Дмитро Шевчик і кандидат від "Опозиційної платформи - За життя", радник мера Кривого Рогу Костянтин Павлов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Нинішній міський голова Юрій Вілкул, який на цій посаді впродовж 10 років, лідирував за підсумками першого туру виборів. Однак 17 листопада він заявив, що відмовляється від участі в повторному голосуванні через стан здоров'я. При цьому Вілкул пообіцяв підтримку кандидатові Павлову.
Відповідно до частини 4 статті 281 Виборчого кодексу України, до виборчого бюлетеня для повторного голосування вносять двох кандидатів, які отримали найбільшу кількість голосів виборців, крім тих, хто відмовився балотуватися (після першого туру).
За Вілкула (партія "Блок Вілкула "Українська перспектива") 25 жовтня проголосували 80655 виборців (44,96%), за Шевчика - 45213 (25,94%), Павлов - на третьому місці (15941 голос або 9,15%).
За інформацією Центральної виборчої комісії, повторне голосування відбудеться на 294 виборчих дільницях, участь у ньому можуть взяти орієнтовно понад 484,8 тис. виборців.
Результати голосування мають бути встановлені міською територіальною виборчою комісією не пізніше як на п'ятий день, тобто до 11 грудня включно.
У ЦВК нагадали про необхідність дотримання правил безпеки та організації протиепідемічних заходів з урахуванням складної епідеміологічної ситуації через поширення COVID-19.
Шевчик 26 листопада написав на своїй сторінці у фейсбуці, що отримав позитивний тест на коронавірус і працює вдома.
Повторне голосування на виборах міського голови призначається в громадах з кількістю виборців 75 тисяч і більше, якщо в першому турі жоден кандидат не набрав 50% + 1 голос.
Місцеві вибори в Україні відбулись 25 жовтня.