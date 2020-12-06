Повторне голосування на виборах мера Кривого Рогу відбудеться 6 грудня

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області в неділю, 6 грудня, відбудеться повторне голосування на виборах мера. Виборчі дільниці працюватимуть із 8:00 до 20:00.

На посаду міського голови претендують кандидат від "Слуги народу", гендиректор ПАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" (група "Метінвест") Дмитро Шевчик і кандидат від "Опозиційної платформи - За життя", радник мера Кривого Рогу Костянтин Павлов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Нинішній міський голова Юрій Вілкул, який на цій посаді впродовж 10 років, лідирував за підсумками першого туру виборів. Однак 17 листопада він заявив, що відмовляється від участі в повторному голосуванні через стан здоров'я. При цьому Вілкул пообіцяв підтримку кандидатові Павлову.

Відповідно до частини 4 статті 281 Виборчого кодексу України, до виборчого бюлетеня для повторного голосування вносять двох кандидатів, які отримали найбільшу кількість голосів виборців, крім тих, хто відмовився балотуватися (після першого туру).

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За Вілкула (партія "Блок Вілкула "Українська перспектива") 25 жовтня проголосували 80655 виборців (44,96%), за Шевчика - 45213 (25,94%), Павлов - на третьому місці (15941 голос або 9,15%).

За інформацією Центральної виборчої комісії, повторне голосування відбудеться на 294 виборчих дільницях, участь у ньому можуть взяти орієнтовно понад 484,8 тис. виборців.

Результати голосування мають бути встановлені міською територіальною виборчою комісією не пізніше як на п'ятий день, тобто до 11 грудня включно.

У ЦВК нагадали про необхідність дотримання правил безпеки та організації протиепідемічних заходів з урахуванням складної епідеміологічної ситуації через поширення COVID-19.

Шевчик 26 листопада написав на своїй сторінці у фейсбуці, що отримав позитивний тест на коронавірус і працює вдома.

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Повторне голосування на виборах міського голови призначається в громадах з кількістю виборців 75 тисяч і більше, якщо в першому турі жоден кандидат не набрав 50% + 1 голос.

Місцеві вибори в Україні відбулись 25 жовтня.