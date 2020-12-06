МОЗ домовлятиметься із приватними клініками про допомогу в боротьбі з COVID-19, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я розглядає варіанти залучення приватних клінік до боротьби з COVID-19. Ведуться переговори про велику скайп-конференцію із власниками.

Про це повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми розраховуємо на приватні лікарні, і я вже домовляюся про велику скайп-конференцію із власниками приватних клінік. Це будуть клініки з усієї України", - сказав він.

Ляшко зазначив, що співпраця з приватними клініками може відбуватися у двох напрямках. Зокрема, приватні клініки можуть лікувати пацієнтів із COVID-19 у разі, якщо бюджетні клініки не будуть справлятися.

Читайте також: У 2021 році від коронавірусу планують вакцинувати 20,9 млн жителів України, - Ляшко

"Якщо, не дай бог, настане колапс у системі охорони здоров'я, ми вивчаємо, як приватні клініки можуть допомогти державі, на яких умовах, на яких підходах. Цей "план Б" має бути відпрацьовано, щоб він міг включитися відразу без жодних нюансів. Питання оплати має бути відпрацьовано", - сказав він.

Ще одним напрямком співпраці з приватними клініками в боротьбі з COVID-19 Ляшко назвав їхню участь у вакцинації проти COVID-19.

"Це буде імунопрофілактика безпрецедентна, за фактом величезну кількість населення має бути охоплено вакцинацією. Без приватних клінік ми будемо це проводити довше. Ми хочемо з ними зараз обговорити всі умови партнерства", - сказав він.

Зокрема, за словами Ляшка, йтиметься про те, щоб приватні клініки вакцинували своїх співробітників, "адже до них однаково приходить багато людей".

Читайте також: Перший в Україні мобільний госпіталь для пацієнтів із COVID-19 відкриється у Миколаєві, - Ляшко

"Якщо вони відкриють у себе кабінети вакцинації і будуть безкоштовно вакцинувати, то я хочу з ними обговорити умови: або вони зроблять це безкоштовно, а держава їм тільки передасть кошти для вакцинації, або там буде якась послуга, яку ми маємо враховувати", - сказав він.

"Я вважаю, що це будуть результативні переговори", - сказав він.

Водночас Ляшко зазначив, що наразі немає даних у масштабах України про кількість приватних клінік, які приймають або можуть приймати пацієнтів із COVID-19.