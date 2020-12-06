Кравчук: Якщо зрушень у переговорах ТКГ не буде, Україна запропонує відключити РФ від міжнародної платіжної системи
Про це заявив глава делегації України в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
В ефірі телеканалу "Україна 24", відповідаючи на запитання, який у Києва "план Б" щодо врегулювання на Донбасі, Кравчук сказав: "Тут я скажу свою думку. Якщо до кінця року, а скоро будуть різдвяні канікули, якщо це не відбудеться, то, я думаю, початок нового року буде початком нового стандарту нашого розуміння ситуації, наших пошуків нових впливів і наших пропозицій щодо тиску на агресора... Це можуть бути санкції, які називаються міжнародна платіжна система. Ми будемо цього просити і вимагати".
Водночас Кравчук підкреслив, що Україна залишається прихильною дипломатичному шляху врегулювання на Донбасі. "Ми будемо вимагати інших санкцій. Ми не будемо вимагати війни, адже це не входить у філософію демократичної України", - сказав він.
"Якщо Росія не хоче домовиться дипломатичним політичним шляхом, (Україна має. - Ред.) зробити все, щоб її змусили зупинити агресію і відновити територіальну цілісність України через тиск спільний: тиск світової спільноти й України. А форми тиску ми знайдемо", - зазначив Кравчук.
Він нагадав, що цього року було прийнято дуже важливий документ - документ про всеосяжний режим тиші на Донбасі, "якого не ідеально, але дотримуються".
"Але більше якихось конкретних кроків до миру не зроблено", - констатував Кравчук.
Глава делегації України в ТКГ зазначив, що поки на тимчасово окупованій території Донбасу будуть чужі війська, там не можна проводити вибори. За його словами, спочатку треба створити умови, а потім проводити вибори.
На запитання, чи допоможе воєнний стан перемогти у війні на Донбасі, Кравчук сказав: "У жодному разі".