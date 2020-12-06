Кравчук: Якщо зрушень у переговорах ТКГ не буде, Україна запропонує відключити РФ від міжнародної платіжної системи

Якщо в переговорному процесі щодо врегулювання ситуації на Донбасі не буде зрушень до кінця року, то Київ запропонує посилити санкції проти РФ, зокрема відключивши її від міжнародної платіжної системи.

Про це заявив глава делегації України в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

В ефірі телеканалу "Україна 24", відповідаючи на запитання, який у Києва "план Б" щодо врегулювання на Донбасі, Кравчук сказав: "Тут я скажу свою думку. Якщо до кінця року, а скоро будуть різдвяні канікули, якщо це не відбудеться, то, я думаю, початок нового року буде початком нового стандарту нашого розуміння ситуації, наших пошуків нових впливів і наших пропозицій щодо тиску на агресора... Це можуть бути санкції, які називаються міжнародна платіжна система. Ми будемо цього просити і вимагати".

Водночас Кравчук підкреслив, що Україна залишається прихильною дипломатичному шляху врегулювання на Донбасі. "Ми будемо вимагати інших санкцій. Ми не будемо вимагати війни, адже це не входить у філософію демократичної України", - сказав він.

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"Якщо Росія не хоче домовиться дипломатичним політичним шляхом, (Україна має. - Ред.) зробити все, щоб її змусили зупинити агресію і відновити територіальну цілісність України через тиск спільний: тиск світової спільноти й України. А форми тиску ми знайдемо", - зазначив Кравчук.

Він нагадав, що цього року було прийнято дуже важливий документ - документ про всеосяжний режим тиші на Донбасі, "якого не ідеально, але дотримуються".

"Але більше якихось конкретних кроків до миру не зроблено", - констатував Кравчук.

Глава делегації України в ТКГ зазначив, що поки на тимчасово окупованій території Донбасу будуть чужі війська, там не можна проводити вибори. За його словами, спочатку треба створити умови, а потім проводити вибори.

На запитання, чи допоможе воєнний стан перемогти у війні на Донбасі, Кравчук сказав: "У жодному разі".