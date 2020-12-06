Новини • Агресія Росії проти України

Кравчук: Якщо зрушень у переговорах ТКГ не буде, Україна запропонує відключити РФ від міжнародної платіжної системи

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Кравчук: Якщо зрушень у переговорах ТКГ не буде, Україна запропонує відключити РФ від міжнародної платіжної системи
Якщо в переговорному процесі щодо врегулювання ситуації на Донбасі не буде зрушень до кінця року, то Київ запропонує посилити санкції проти РФ, зокрема відключивши її від міжнародної платіжної системи.

Про це заявив глава делегації України в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

В ефірі телеканалу "Україна 24", відповідаючи на запитання, який у Києва "план Б" щодо врегулювання на Донбасі, Кравчук сказав: "Тут я скажу свою думку. Якщо до кінця року, а скоро будуть різдвяні канікули, якщо це не відбудеться, то, я думаю, початок нового року буде початком нового стандарту нашого розуміння ситуації, наших пошуків нових впливів і наших пропозицій щодо тиску на агресора... Це можуть бути санкції, які називаються міжнародна платіжна система. Ми будемо цього просити і вимагати".

Водночас Кравчук підкреслив, що Україна залишається прихильною дипломатичному шляху врегулювання на Донбасі. "Ми будемо вимагати інших санкцій. Ми не будемо вимагати війни, адже це не входить у філософію демократичної України", - сказав він.

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"Якщо Росія не хоче домовиться дипломатичним політичним шляхом, (Україна має. - Ред.) зробити все, щоб її змусили зупинити агресію і відновити територіальну цілісність України через тиск спільний: тиск світової спільноти й України. А форми тиску ми знайдемо", - зазначив Кравчук.

Він нагадав, що цього року було прийнято дуже важливий документ - документ про всеосяжний режим тиші на Донбасі, "якого не ідеально, але дотримуються".

"Але більше якихось конкретних кроків до миру не зроблено", - констатував Кравчук.

Глава делегації України в ТКГ зазначив, що поки на тимчасово окупованій території Донбасу будуть чужі війська, там не можна проводити вибори. За його словами, спочатку треба створити умови, а потім проводити вибори.

На запитання, чи допоможе воєнний стан перемогти у війні на Донбасі, Кравчук сказав: "У жодному разі".

Топ коментарі

  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Никто и ни кого не отключит, хорош уже делать громкие и несбыточные заявы Кравчук о "плане Б" для Донбасса: Если подвижек в переговорах ТКГ не будет, Украина предложит отключить РФ от международной платежной системы - Цензор.НЕТ 3732
  • Ан Мур
    Посол України в Австрії Олександр Щерба відреагував окремим коментарем на статтю російського посла у газеті Wiener Zeitung, у якій той цинічно звинуватив Україну у порушенні принципу "угоди повинні виконуватися".

    Стаття посла РФ в Австрії Дмитра Любинського була опублікована у вівторок у центральній віденській газеті Wiener Zeitung у розділі "гостьовий коментар". У коментарі під заголовком Pacta Sunt Servanda ("Угоди повинні виконуватися") російський дипломат звинувачував Україну у нібито невиконанні домовленостей Паризького саміту лідерів "нормандської четвірки".
    Свою статтю-відповідь, яка у п'ятницю також була опублікована віденською газетою, Щерба назвав "Угоди мають виконуватися, це правда".
    "Є різні види лицемірства. Є лицемірство наївне, є зухвале - а є незбагненне, захмарне. Наприклад лицемірство держави, яка пообіцяла поважати твої кордони, потім анексувала частину твоєї землі, а ще згодом вирішила повчити тебе азам міжнародного права", - розпочав свій коментар український посол.
    Він зазначив, що погоджується з російським послом щодо того, що "Pacta Sunt Servanda". І тут же навів приклад грубо порушеного Росією Будапештського меморандуму. Щерба нагадав, що в обмін на зафіксовану у документі обіцянку РФ поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України Україна добровільно відмовилася від ядерної зброї.
    "З моменту анексії Криму всім зрозуміло: чесне слово Росії вартує небагато. На жаль, те саме стосується і деяких висловлювань російського посла щодо виконання паризьких домовленостей від грудня 2019 року", - написав посол України в Австрії.
    Зокрема, він нагадав, що Паризький саміт відбувся з ініціативи Президента України: "Якби Україна не взяла ініціативу на себе, кров і далі проливалась би на Донбасі, як і рік тому. Ніхто не зацікавлений у мирі так, як Україна".
    Крім того, все, про що було домовлено в Парижі, було запропоновано Україною - і здебільшого виконано: відбулися обмін утримуваними особами та розведення війська, відкрито додаткові КПВВ, також Україна дотримується перемир'я, попри майже щоденні порушення з боку Росії.
    "Та частина домовленостей, яка не була виконана (наприклад, щодо доступу Червоного Хреста до полонених на окупованому Донбасі, який блокується Росією), може бути обговорена на новому саміті. Проте є сторона, яка з цим демонстративно не поспішає: Росія", - заявив Щерба.
    Український посол нагадав австрійським читачам, що мешканці Донбасу вже 6 років не знають миру і все це - через відсутність бажання миру у Кремлі.
    "По один бік знаходяться російські прапори, зброя, військовий персонал. По інший - українські. І тим не менше, Росія продовжує свою дивну гру, удаючи, що вона не є стороною конфлікту. Проблема полягає у тому, що справжні сторони конфлікту прагнуть різних речей: Україна прагне миру, Росія прагне контролю. Звідси і намагання Москви примусити Україну визнати призначених Росією колаборантів у Донецьку та Луганську як частину української політики - і тим самим або спричинити вибух в Україні, або тримати Україну постійно під своїм впливом", - написав він.
    Посол також вказав на те, що Росія продовжує зміцнювати в цей час свою окупацію Донбасу: роздає населенню російські паспорти, контролює український кордон, залишає за собою всю повноту рішень.
    "Економіка цієї частини Донбасу зруйнована; більшість проукраїнських громадян або вбиті, або вигнані; український (та й будь-який інший) закон не діє. На таких умовах, без будь-якого впливу з боку Києва, Москва пропонує провести вибори і тим самим легітимізувати владу своїх представників в Україні. "Чудовий" план", - зазначив Щерба.
    "Якщо Москва справді хоче миру, то треба починати з малих кроків. Забезпечити демократичні вільні вибори. Вимкнути пропагандистську машину. Полегшити біль та заспокоїти пристрасті. На жаль, це не ті речі, якими Москва відома у світі", - закінчив свою статтю Посол України в Австрії Олександр Щерба.
  • Roman Kovalyov
    Сейчас Кравчук "попросит и потребует" и все платёжные системы дружно откажутся от российских денег, а Шрёдер уволится из "Газпрома" и порежет на металлолом "Северный поток-2".
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