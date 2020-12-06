Ляшко: До лютого все буде готово для початку вакцинації від COVID-19, ресурсів Україні вистачить

З урахуванням закладених у проєкті держбюджету 2,6 млрд грн, а також $125 мин кредитних коштів міжнародних банків Україні вистачить ресурсів на проведення вакцинації від COVID-19. Всі вакцини будуть відслідковуватися.

Про це заявив журналістам головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Чорного ринку вакцин від COVID-19 не має бути, всі вакцини мають відстежуватися", - сказав він журналістам у суботу.

Ляшко також зазначив, що Україна не закуповуватиме російську вакцину від COVID-19.

Читайте також: У 2021 році від коронавірусу планують вакцинувати 20,9 млн жителів України, - Ляшко

"Поставки російських препаратів в Україну заборонено. Ми не завозимо жодного російського препарату, а вакцина - це імунобіологічний препарат", - сказав він.

Водночас Ляшко зазначив, що Україна наразі розробляє національний план вакцинації від COVID-19, який враховуватиме як безкоштовне отримання вакцини в рамках ініціативи COVAX (8 млн доз), так і закупівлі вакцин (32 млн доз).

"Ми маємо розуміти, що 20 млн людей вакцинувати непросто. Окрім того, вакцина відразу не надійде", - сказав він.

Ляшко повідомив, що сценарії вакцинації розробляються з урахуванням температурних вимог до зберігання і транспортування вакцин. Зокрема, вивчаються сценарії, які передбачають температурний режим нижче мінус 70 градусів, температурний режим нижче мінус 20 градусів і режим від мінус 2 до плюс 8 градусів Цельсія.

Читайте також: Кількість хворих скоротиться до 6-8 тис. на день, - Ляшко про очікування від майбутнього локдауну

"Ми зараз вивчаємо можливості, скільки вакцини може надійти до України, і скільки ми можемо прийняти. Для цього ми вивчаємо можливості складів національних і всіх приватних структур, скільки ми можемо прийняти, завезти і поставити в холодильник", - сказав він.

Ляшко зазначив, що "до початку лютого все буде чітко готове до прийому вакцини і початку вакцинації".

Водночас Ляшко впевнений, що Україні вистачить ресурсів для проведення вакцинації від COVID-19 з урахуванням закладених у проєкті держбюджету 2,6 млрд грн, а також кредитних ресурсів міжнародних банків - $50 млн від Європейського інвестиційного банку та $75 млн від Світового банку.

Нагадаємо, за словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, вакцинуватися від COVID-19 насамперед будуть понад 402 тис. медпрацівників, зокрема тих, які беруть участь у лікуванні пацієнтів із COVID-19, потім вакцинуватися будуть військовослужбовці, які беруть участь в ООС (близько 41 тис. осіб), працівники соціальної сфери та соцпрацівники (156,871 тис. осіб), особи, що проживають у закладах із надання довгострокового догляду та підтримки, а також працівники таких закладів (близько 136,353 тис. людей), люди старше 60 років (9,987 млн), вчителі та працівники освіти (понад 1,428 млн осіб), працівники критично важливих структур держбезпеки, зокрема службовці держслужби з надзвичайних ситуацій, Нацполіції, Нацгвардії, СБУ, Збройних сил, МВС (загалом понад 57 тис. осіб), особи, які перебувають у місцях позбавлення волі, слідчих ізоляторах, а також працівники цих установ (65,839 тис. осіб), особи від 18 до 59 років із супутніми захворюваннями, що перебувають у групах ризику щодо розвитку ускладнень від COVID-19 (понад 6,37 млн осіб), а також інші особи, які перебувають у групах ризику (1,716 млн осіб).

Читайте також: Продуктові магазини, готелі та гірськолижні курорти працюватимуть, - Ляшко розповів, що закриють під час посилення карантину