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В Україні за добу від COVID-19 померли 167 осіб, виявлено 11 590 нових випадків, одужали 6 048 людей

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В Україні за добу від COVID-19 померли 167 осіб, виявлено 11 590 нових випадків, одужали 6 048 людей
В Україні станом на ранок неділі зафіксовано 11 590 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужало 6 048 осіб, померло 167 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"11 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні на 6 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 627 дітей і 493 медпрацівники. Також за минулу добу госпіталізовано 1 127 осіб, летальних випадків - 167, видужало 6 048 осіб", - написав Степанов у фейсбуці в неділю вранці.

Днем раніше в Україні було зафіксовано 13 825 нових випадків захворювання; 4 грудня повідомлялося про 15 131 хворого на коронавірус; 3 грудня в Україні було 14 496 нових випадків інфікування, 2 грудня було 13 141 новий випадок.

Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок неділі становить 813 306 людей, 13 588 осіб померли від COVID-19, одужали 418 581 особа.

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За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1518), Одеській (1002), Запорізької (817), Київській (809) і Дніпропетровській (798) областях.

В Україні за добу від COVID-19 померли 167 осіб, виявлено 11 590 нових випадків, одужали 6 048 людей 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 167 осіб, виявлено 11 590 нових випадків, одужали 6 048 людей 02

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Топ коментарі

  • Yuriy Smith
    Стебанов крутит статистикой как Яхве Моисеем.
  • ГЕТЬМАН UA
    Я вот что думаю...: ведь нашей верхушке больше не придется сваливать на коронавирус свое отсутствие на "работе". Второй раз сослаться на пандемию не выйдет. Возникает вопрос: как они теперь будут отдыхать на "панамах"?
  • Андрей Фещенко b0999e85
    Ви замітили як зверхньо-лікувальна банда СН турбується про здоров'я нації, та як сердешні бандити (за стійкою і природньою для них звичкою) безбожно її ж і обкрадають:

    -З самого початку ко-відної опупєї - вартість лікування вартувала 3 тис.грн...

    -Потім баригам лікувати "сподобалось" і пішло-поїхало...

    Через деякий час - стало 5 тис., потім сім. Далі 12, 15, 17 тисяч а в другому півріччі - вже поїхало "на русской тройкє вороних": - зразу ж 25 тис. потім - 35, а недавно Стєпанов об'явив - що дотягує вже й до 45 тис.грн. за одного пацієнта... Але чомусь кругом не вистачає в лікарнях дешевих аспірину та кисню - і пацієнти тромбуються, задихаються та помирають...? А на "лікувааня" померлих можна вже списати, що завгодно - хоч КТ, МРТ чи синхрофазотрона...

    Докралися вже до того, що не лише пересічні (в основному) та рядові медики, але й головлікарі помирають... МОЗ, як і вся ЗЕ-команда виліковує хіба-що від людської гідності...

    Але ЗЕ, Єрмак, Разумков, Стефанчук за лікування не заплатили зовсім, бо бідні (правда - бідні совістю)....

    Схема стара, як кримінальний світ - побільше ліків списати на лікування, суттєво підняти ціни на них, дорожче закупити (частково - продати "наліво") "деталізувати" кошторис робіт та послуг ... і гроші , як у фокусника - опиняються у власній кишені...

    Вроді би все й закономірно "Апетит не лише приходить, але й посилюється під час їди...,але чи все законно з лікуванням? Дайте відповідь: -Коли буде ще більше і наскільки ... пане зашмигальований СтєпаноФФ?
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