Опозиція у Вірменії висунула ультиматум Пашиняну: відставка до опівдня 8 грудня
Про це повідомляє "Кавказький вузол", передає Цензор.НЕТ.
"Ми даємо час до вівторка, 8 грудня, 12:00, щоб Нікол Пашинян обговорив зі своєю командою це питання і пішов у відставку. Інакше на всій території Вірменії розпочнуться акції громадянської непокори", - заявив представник партії "Дашнакцутюн" Ішхан Сагателян.
За його словами, це дозволить досягти стабільності і злагоди, а також уникнути соціального колапсу на тлі втрати більшої частини Нагірного Карабаху. Пашиняну надали гарантії безпеки.
Висунутий опозицією кандидат у прем'єри Вазген Манукян (колишній міністр оборони) закликав сформувати тимчасовий уряд.
"Ми ніколи не погодимося з тристоронньою заявою [про припинення війни], але вона де-факто діє. Ми не зможемо відмовитися від неї, оскільки це призведе до відновлення війни з Туреччиною та Азербайджаном, а також буде розглядатися як крок проти миротворчої місії Росії. Ми цього не можемо собі дозволити, але в заяві є безліч нюансів, які тимчасовий уряд має уточнити і вирішити питання з вигодою для нас", - заявив Манукян.
Нагадаємо, 9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерту.
У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.
У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.