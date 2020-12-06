Витрати в бюджеті-2021 на безпеку та оборону мають зберігатися на рівні 5% ВВП, - Разумков

Верховна Рада докладе максимум зусиль для того, щоб у проєкті держбюджету на наступний рік збільшити фінансування української армії.

Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми перебуваємо в непростій ситуації сьогодні: і COVID-19, і війна, і непроста соціально-економічна ситуація всередині держави. Ви знаєте, як розгортається фінансова криза ззовні на міжнародній арені, але хоч там як, ми навіть під час підготовки підсумкового голосування за бюджет на 2021 рік будемо намагатися знайти, і зверталися з цим у Міністерство фінансів, додаткові кошти... Те, що від нас залежатиме, ми будемо робити в межах і повноважень, і тих ресурсів, які сьогодні існують у державі", - сказав Разумков.

Спікер нагадав, що порівняно з 2020 роком у проєкті держбюджету на наступний рік фінансування на безпеку й оборону зменшено.

"Мене також це хвилює, бо я переконаний, що ми маємо збільшувати витрати на безпеку й оборону. І саме це закріплено в нашій військовій доктрині... Витрати на безпеку й оборону мають зберігатися на рівні 5% (ВВП. - Ред.)", - зазначив Разумков.

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