Прикордонники не пустили в Україну російського рок-музиканта Мамонова, який відвідував окупований Крим. Заборонено в'їзд на 3 роки. ВIДЕО

Учора, 5 грудня, в аеропорту "Бориспіль" під час оформлення пасажирів авіарейсу з Туреччини прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" зупинили двох громадян РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Державної прикордонної служби.

Уточнюється, що іноземці порушили порядок в'їзду-виїзду на територію тимчасово окупованого Криму.

Одним із них виявився російський рок-музикант, учасник групи "Звуки Му", актор і радіоведучий - громадянин М. Він разом із громадянкою РФ прямував в Україну нібито в особистих цілях.

Під час заходів із контролю прикордонники встановили, що росіяни раніше незаконно відвідували тимчасово окупований Крим. "З огляду на всі обставини співробітники Держприкордонслужби відмовили іноземцям у перетині кордону і обом на три роки заборонили в'їзд в Україну. Громадяни РФ вибули назад зворотним авіарейсом", - підсумували в Держприкордонслужбі.

Зазначимо, що прикордонники прізвища російського музиканта не називають, проте з оприлюднених даних випливає, що йдеться про музиканта групи "Звуки Му" Петра Мамонова.





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