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На 133-й день перемир'я кількість загиблих і поранених українських воїнів зменшилася вдесятеро, - Зеленський

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На 133-й день перемир'я кількість загиблих і поранених українських воїнів зменшилася вдесятеро, - Зеленський
На Донбасі завдяки перемир'ю, яке триває вже 133-й день, українські військові стали гинути вдесятеро менше.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час заходів із нагоди Дня Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, триває найдовше від початку війни перемир'я, кількість обстрілів зменшилася уп’ятеро, а загиблих і поранених - удесятеро.

"У цей період рік тому в середньому кожні 72 години гинув один наш військовослужбовець. Зараз є тижні, місяці без загиблих та поранених. Можливо, це жорстка і нетипова фраза для статистичних даних, але скажу по-простому: в нашій Україні похоронів стало менше майже вдесятеро. Удесятеро менше сліз матерів, дітей, дружин, чоловіків, рідних, бойових побратимів", - сказав він.

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Зеленський підкреслив, що "тиша дійсно тримається вже понад чотири місяці".

"Спасибі, що не піддаєтеся на провокації, розумієте, чому це так важливо. Що весь світ бачить, як багато роблять Україна та її війська для війни. Щоб гриміло на сході тільки у той день, коли на всю територію Донецької та Луганської областей повернеться мир і ми відзначимо це тривалим салютом", - підсумував глава держави.

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Топ коментарі

  • игор ємець
    если капитулировать, их вообще не будет?
  • olele
    Олег Леусенко@leusenko1
    День ЗСУ, країна воює з найкривавішою імперією.

    Думаєте, "наше" ТБ показує щось про українських захисників, нашу армію? Фігвам!
    Олігархи Зеленського крутять:
    Интер-фільми, які прославляють совєцьких окупантів, що заборонено законом - "В зонє особого вніманія", "Отвєтний ход",
    1+1 - "Бріліантовая рука",
    розваги ICTV - російськомовний т/с, "Годзила"
    "Україна" - російськомовні та російські т/с
    Новий - "Бетмен", "Супермен", "Я - робот"
    НТН - совєцькі "...гражданка Ніканорова", "Бєз году нєдєля", про "ВОВ" "Морской характєр", "Оні сражалісь за родіну"
    Ентер-фільм про Жану Фріске, совєцькі фільми
    2+2- фентезі
    UAПерший- 40 хв. офіціозу.
    Жодний з каналів, крім Еспресо, 5-го, Прямого, 4-го, не згадав ЗСУ. У нас відсутня патріотична пропаганда, але квітне антиукраїнський агітпроп.
    Зебіли вас зробили разом, українські військові
  • Zemer
    А у апачленцев Лугандонии потери уменьшились в 30 раз
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