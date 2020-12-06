На 133-й день перемир'я кількість загиблих і поранених українських воїнів зменшилася вдесятеро, - Зеленський

На Донбасі завдяки перемир'ю, яке триває вже 133-й день, українські військові стали гинути вдесятеро менше.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час заходів із нагоди Дня Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, триває найдовше від початку війни перемир'я, кількість обстрілів зменшилася уп’ятеро, а загиблих і поранених - удесятеро.

"У цей період рік тому в середньому кожні 72 години гинув один наш військовослужбовець. Зараз є тижні, місяці без загиблих та поранених. Можливо, це жорстка і нетипова фраза для статистичних даних, але скажу по-простому: в нашій Україні похоронів стало менше майже вдесятеро. Удесятеро менше сліз матерів, дітей, дружин, чоловіків, рідних, бойових побратимів", - сказав він.

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Зеленський підкреслив, що "тиша дійсно тримається вже понад чотири місяці".

"Спасибі, що не піддаєтеся на провокації, розумієте, чому це так важливо. Що весь світ бачить, як багато роблять Україна та її війська для війни. Щоб гриміло на сході тільки у той день, коли на всю територію Донецької та Луганської областей повернеться мир і ми відзначимо це тривалим салютом", - підсумував глава держави.