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ЄС має накласти мораторій на будівництво "Північного потоку-2". Це політичний інструмент для поділу Європи, - посол США у ФРН Куінвілл

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ЄС має накласти мораторій на будівництво "Північного потоку-2". Це політичний інструмент для поділу Європи, - посол США у ФРН Куінвілл
В американській дипломатичній місії висловили впевненість у тому, що проєкт газопроводу "Північний потік-2" є "політичним інструментом" Кремля.

Виконувачка обов'язків посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2". Про це вона заявила виданню Handelsblatt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Це стало б чітким сигналом, що Європа більше не буде миритися з постійною зловмисною поведінкою Росії", - сказала Куінвілл.

Дипломатка вважає, що "Північний потік-2" - це "не просто економічний проєкт, а політичний інструмент Кремля, мета якого - обійти Україну і розділити Європу".

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Топ коментарі

  • Igor Lemke dd5e2437
    Вся надія лише на амерiв, беззуба голіма Європа не зарубає цей Норд стрім..
  • Player New
    Те ж і про нато, поважати можна тільки США та англія інші там просто для галочки, якщо завтра росія вторгнеться в балтійські держави нато просто лусне і стане ясно що щось робити для справедливості в цьому світі хочуть лише англосакси.
  • Панас Стець
    кремляди сидят как на раскаленной сковородке... бабло горит, рычаг влияния на запад ломается, нефть дешевеет без перспектив подорожания, еще и Украина радуется... в кремле объявили санкции США против их бастиона в войне против Запада - потока 2, агресией против козломордии... наверное санкции сильно и больно по кремлевской харе бъют...
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