ЄС має накласти мораторій на будівництво "Північного потоку-2". Це політичний інструмент для поділу Європи, - посол США у ФРН Куінвілл

В американській дипломатичній місії висловили впевненість у тому, що проєкт газопроводу "Північний потік-2" є "політичним інструментом" Кремля.

Виконувачка обов'язків посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2". Про це вона заявила виданню Handelsblatt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Це стало б чітким сигналом, що Європа більше не буде миритися з постійною зловмисною поведінкою Росії", - сказала Куінвілл.

Дипломатка вважає, що "Північний потік-2" - це "не просто економічний проєкт, а політичний інструмент Кремля, мета якого - обійти Україну і розділити Європу".

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