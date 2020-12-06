"Укрпошта" попереджає про аферистів, які вимагають сплатити мито на міжнародні відправлення
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АТ "Укрпошта" повідомило, що не має стосунку до шахрайських розсилок, у яких від клієнтів вимагають сплатити мито на міжнародні відправлення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні "Укрпошти" на сторінці у фейсбуці в неділю.
"З'явилася неприємна інформація про шахрайські дії від імені "Укрпошти". Частина клієнтів отримала на e-mail розсилку з вимогою оплатити 2:15 мита (2,15% митної вартості товару. - Ред.) на міжнародне відправлення. "Укрпошта" не робить подібних розсилок і не вимагає залишати дані ваших банківських карточок", - йдеться в тексті.
Також дається рекомендація видалити такий лист, проігнорувати і в жодному разі не робити те, що там зазначено.
"Укрпошта" наголосила, що працює над виявленням джерела розсилок, щоб якнайшвидше припинити цю злочинну діяльність.