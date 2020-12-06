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Механізм санкцій в Україні досить дієвий. Закріплювати список на законодавчому рівні не коректно, - Разумков

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Механізм санкцій в Україні досить дієвий. Закріплювати список на законодавчому рівні не коректно, - Разумков
Недоцільно закріплювати санкційний список фізичних і юридичних осіб на законодавчому рівні. Рішення щодо санкційного списку ухвалює РНБО, а президент України затверджує його своїм указом.

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це буде не зовсім правильно, якщо це буде закріплюватися на законодавчому рівні... Чому я кажу, що це не зовсім коректно?.. Ці списки також змінюються, як ви добре пам'ятаєте, були приклади, коли туди потрапляли люди помилково, бо повністю співпадали прізвище, ім'я, по батькові, рік народження. Але це були не ті люди, які допомагали агресору на сході (України. - Ред.) і в Криму, тому такі речі все-таки варто робити на рівні Ради національної безпеки й оборони", - сказав Разумков.

Він зазначив, що наявний в Україні механізм санкцій "досить дієвий, він працює і досить гнучкий".

Разумков нагадав, що рішення щодо списку санкцій ухвалює РНБО, а президент України затверджує його своїм указом.

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Топ коментарі

  • olele


    Дмитрий@dmitriypaut





    Пока весь цивилизованный мир готовится к вакцинации, Чмо рассуждает о локдауне.
    ЕС подписал с Пфайзер на 300 млн доз, Израиль на 8 млн.
    Украина к переговорам не приступала.
    Чмо ждёт аудиенции Путена, чтобы купить вацину Путена.
    Сюр блдь
  • vitaliymkua
    были примеры, когда туда попадали люди по ошибке, потому что полностью совпадали фамилия, имя, отчество, год рождения, но это были не те люди, которые помогали агрессору и на востоке (Украины. - Ред.), и в Крыму, поэтому такие вещи все-таки стоит делать на уровне Совета национальной безопасности и обороны", - сказал Разумков.

    Клоун зелений. Якщо б моє ПІБ та рік народження збіглися б з якоюсь прокацапською мразотою, то на мене б ті санкції жодним чином не вплинули б.
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