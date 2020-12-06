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Бахматюк: Я пропонував вкласти у "ВіЕйБі банк" $200 млн, але ФДМ зрештою продав його активи лише за $8 млн

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Бахматюк: Я пропонував вкласти у "ВіЕйБі банк" $200 млн, але ФДМ зрештою продав його активи лише за $8 млн
Олег Бахматюк, аграрний бізнесмен і колишній акціонер "ВіЕйБі банку", розповів, що системні українські банки можна було вберегти від знищення під час "банкопаду" 2014-2017 років, однак колишня глава НБУ Валерія Гонтарева не дала цього зробити.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про це Бахматюк розповів під час інтерв'ю телеведучому 112-го каналу Дмитру Співаку.

За його словами, знищення українських банків призвело до падіння української економіки на 20%, а активи знищених банків потім були реалізовані на аукціонах Фонду гарантування вкладів за незначну частину їхньої вартості.

Бізнесмен розповів, що план цивілізованого рішення щодо вирішення питань із кризою банківської сфери у 2014 році обговорювався під час нарад у тодішнього президента Порошенка. Попри те, що цю ідею підтримали всі, крім Валерії Гонтаревої, план так і не було реалізовано, що завдало величезної шкоди економіці.

"Щодо "ВіЕйБі банку" була нарада у Порошенка. Був підписаний протокол мною, міністром фінансів Шлапаком, прем’єр-міністром Яценюком, першим заступником Гонтаревої Писаруком, самою Гонтаревою. Участь брав тодішній керівник "Укргазбанку" Кирило Шевченко. Ми тоді обговорювали ідею, яку, вважаю, можна було втілити як прототип дій для кожної подібної ситуації із системними банками (а "ВіЕйБі банк" був системним банком). Як акціонер я пропонував віддати весь банк "Укргазбанку", вношу 200 млн доларів - у стільки тоді оцінювались мої кредити - на депозитний рахунок "Укргазбанку". А далі "Укргазбанк" максимально витягує можливості з "ВіЕйБі банку" під гарантії повернення коштів мною як акціонером. Це цивілізований шлях відходу акціонера, - розповів бізнесмен. - Всі були "за", крім Гонтаревої. У відповідь ми отримали знищення банку. Через 4 роки Фонд гарантування вкладів продав всі активи банку за 8 млн доларів".

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Нагадаємо, що унаслідок так званого "банкопаду" у 2014-2017 роках із ринку були виведені близько 90 українських банків. Тодішній директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізосіб Костянтин Ворушилін заявляв, що неплатоспроможності могли уникнути до 40 фінансових установ. Зокрема, на думку чиновника, за бажання Нацбанку можна було зберегти банки Бахматюка і Жеваго.

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Топ коментарі

  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Так вкладывал бы! Почему он не вкладывал до разорения?
  • Стрелок
    прекрасная схема
    значит так по пунктам
    1. чувак является акционером банка № 1
    2. банк в жопе и чтобы спасти свои деньги при "отходе акционеров" рисуется схема
    3. свой человек владелец банка № 2 забирает себе безвозмедно банк № 1
    4. на счет банка № 2 чувак кладет некую сумму
    5. банк № 2 вытягивает все возможное из банка № 1
    6. чувак забирает некую сумму из банка № 2 которую клал туда на депозит

    в результате - банк № 1 банкрот и продавать даже за 8 лямов нечего, чувак остается при своих, банк № 2 обогатился на сумму вытянутую из банка № 1
  • vismavista
    Мы верим. Мало ли кто и чего обещал? Вон, Зеленский вчителям по 4000 евро обещал. И что? Если у Бахматюка были "свободные 200 миллионов", почему бы просто не погасить кредиты? Никакого свободного кэша не могло быть и подавно. Все наши олигархи( кроме самого главного ныне), НИКОГДА не имели свободных оборотных средств.
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