Карантин доведеться посилювати в січні. Тривають консультації щодо списку обмежень, - Шмигаль
Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"У грудні посилення обмежувальних заходів не буде. Завдяки карантину вихідного дня нам вдалося дещо стабілізувати епідемічну ситуацію і розвантажити медичну систему. Цього тижня тричі кількість тих, хто одужав, перевищувала кількість нових хворих. Як запевнив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, наша медична система упродовж грудня впорається з нинішнім рівнем навантаження", - написав Шмигаль.
Однак, як припускає прем'єр, з урахуванням динаміки захворюваності запроваджувати жорсткіші карантинні заходи доведеться вже в січні.
Шмигаль нагадав, що в п'ятницю Верховна Рада схвалила пакет законопроєктів, розроблених урядом з ініціативи президента, за підтримки людей і бізнесу в умовах посиленого карантину.
"Зараз ми спільно з місцевою владою працюємо над переліком можливих обмежень, для цього керівники міст і ОДА пройшли опитування і надали власну думку", - зазначає він.
Зокрема, за даними Шмигаля, місцева влада підтримує заборону або обмеження діяльності:
▪️ святкових концертів, дискотек і нічних клубів, масових заходів у приміщеннях, хостелів, ТРЦ (100%);
▪️ музеїв, кінотеатрів і театрів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля (95%);
▪️ святкових ярмарків, спортзалів і фітнес-центрів (90%).
Водночас міські голови та керівники ОДА виступають за роботу з частковими обмеженнями громадського транспорту (не більше, ніж кількість сидячих місць), закладів громадського харчування (доставка або на винос) та готелів (без зон розваг та харчування), підсумував Шмигаль.