Акція протесту відбулась у Кишиневі: ухвалено резолюцію про відставку уряду і скасування законів, що урізають повноваження Санду

Учасники акції протесту в Молдові ухвалили резолюцію з вимогою відставки уряду і проведення дострокових парламентських виборів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

У резолюції на уряд покладається відповідальність за "катастрофічну соціально-економічну ситуацію" і відсутність "ефективних заходів проти пандемії коронавірусу".

"Ми вимагаємо терміново розпустити парламент. Обраний президент має ухвалити рішення відповідно до положень Конституції. Дата дострокових парламентських виборів має бути призначена президентом після консультацій із політичними партіями", - йдеться в резолюції.

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Її автори також зажадали анулювати пакет законів, який було прийнято цього тижня коаліцією Ігоря Додона та Ілана Шора.

Організатори мітингу стверджують, що в маніфестації в неділю взяли участь понад 50 тис. осіб. Крім того, за їхніми даними, багато хто не зміг доїхати, оскільки поліція не пустила їх у Кишинів. Зокрема, на околицях столиці Молдови на узбіччях припарковані десятки тракторів, на яких у Кишинів хотіли приїхати фермери, щоб долучитися до акції протесту.

Маніфестація тривала дві години і завершилася мирно.

Під час виборів президента 15 листопада лідерка партії "Дія і солідарність", колишня прем’єрка Мая Санду набрала 57,72% голосів, а чинний президент Ігор Додон - 42,28%. Повноваження Додона закінчуються 23 грудня 2020 року. Інавгурація нового президента відбудеться 24 грудня.