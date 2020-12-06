Зафіксовано 60 інцидентів на виборах у Кривому Розі, - Айвазовська
Про це голова Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська повідомила під час марафону "День виборів, другий тур, Кривий Ріг, 6 грудня", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми бачимо, що вибори у Кривому Розі відбуваються досить рівно, проте наші спостерігачі наразі вже зафіксували 60 інцидентів", - сказала Айвазовська.
За її словами, найпоширенішим є недостатнє матеріально-технічне забезпечення. Крім того, є три задокументовані факти недопуску спостерігачів "Опори" або перешкоджання їхній роботі, демонстрація виборчого бюлетеня - 9 інцидентів (це 12 дільниць), фотографування виборчого бюлетеня - 2 інциденти, протидія фіксації порушення, зокрема заборона на проведення відео- , фотозйомки спостерігачами - 1 випадок, присутність сторонніх осіб - 5 випадків, і серед іншого переважає видача виборчого бюлетеня одним членом комісії. Айвазовська нагадала, що за столом має сидіти двоє людей і здійснювати взаємоконтроль і перевірку анкетних даних виборця.