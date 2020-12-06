Зафіксовано 60 інцидентів на виборах у Кривому Розі, - Айвазовська

Спостерігачами зафіксовано близько 60 інцидентів під час повторного голосування на виборах мера Кривого Рогу.

Про це голова Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська повідомила під час марафону "День виборів, другий тур, Кривий Ріг, 6 грудня", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми бачимо, що вибори у Кривому Розі відбуваються досить рівно, проте наші спостерігачі наразі вже зафіксували 60 інцидентів", - сказала Айвазовська.

За її словами, найпоширенішим є недостатнє матеріально-технічне забезпечення. Крім того, є три задокументовані факти недопуску спостерігачів "Опори" або перешкоджання їхній роботі, демонстрація виборчого бюлетеня - 9 інцидентів (це 12 дільниць), фотографування виборчого бюлетеня - 2 інциденти, протидія фіксації порушення, зокрема заборона на проведення відео- , фотозйомки спостерігачами - 1 випадок, присутність сторонніх осіб - 5 випадків, і серед іншого переважає видача виборчого бюлетеня одним членом комісії. Айвазовська нагадала, що за столом має сидіти двоє людей і здійснювати взаємоконтроль і перевірку анкетних даних виборця.

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