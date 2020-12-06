Зеленський відправився на передову до українських військовослужбовців

Сьогодні, 6 грудня, президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Як підкреслюється, глава держави зустрінеться із військовослужбовцями, які несуть службу на передовій у зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Нагадаємо, 6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил України. З цієї нагоди в Києві на території Маріїнського палацу відбулись урочистості. Також повідомлялося, що під час урочистостей президент Володимир Зеленський вручив військовослужбовцям Збройних сил України державні нагороди. Зокрема, орден "Золота Зірка" отримав батько солдата Ігоря Філіпчука, нагородженого посмертно за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

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