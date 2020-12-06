Надійшло 20 повідомлень про порушення на виборах у Кривому Розі. Складено 1 адмінпротокол, - поліція

Станом на 15:00 6 грудня в поліцію Кривого Рогу надійшло 20 заяв і повідомлень, пов'язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр поліції Дніпропетровської області.

За фактом пошкодження бюлетеню правоохоронцями складено адміністративний протокол за ст. 212-23 КУпАП. За іншими фактами тривають перевірки та приймають відповідні рішення.

"6 грудня до поліції надійшло повідомлення, про те що на одній із виборчих дільниць у Металургійному районі міста, чоловік отримавши бюлетень, порвав його.

Відносно правопорушника поліцейські склали адміністративний протокол. Матеріали направлено до суду для розгляду", - підкреслюється в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зафіксовано 60 інцидентів на виборах у Кривому Розі, - Айвазовська