Від початку доби обстрілів не зафіксовано, - штаб ООС

Від початку поточної доби, 6 грудня, в смугах відповідальності підрозділів Операції об'єднаних сил спостерігається тиша, порушень домовленостей з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

При цьому наголошується, що саперами ДСНС розміновано понад 3 гектари території у прифронтовому районі та передано на знищення 88 вибухонебезпечних предметів.

"Обстановка в районі проведення операції залишається стабільною та контрольованою підрозділами Об’єднаних сил", - підкреслюють вупресцентрі.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 5 грудня, у районах відповідальності наших підрозділів збройні формування Російської Федерації та її найманці п’ять разів порушили досягнуті мирні домовленості.

Так, противник здійснив обстріл наших позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі населеного пункту Шуми. Окрім цього, ворог застосував протитанковий ракетний комплекс поблизу Водяного, а в бік українських позицій неподалік Авдіївки відкривав вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

Біля цього ж населеного пункту та неподалік Мар’їнки противник вкотре застосував снайперську зброю. На обох напрямках зухвалі дії ворожих снайперів були зупинені вогнем у відповідь українськими воїнами.

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