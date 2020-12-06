Новини • Агресія Росії проти України

Від початку доби обстрілів не зафіксовано, - штаб ООС

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Від початку доби обстрілів не зафіксовано, - штаб ООС
Від початку поточної доби, 6 грудня, в смугах відповідальності підрозділів Операції об'єднаних сил спостерігається тиша, порушень домовленостей з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

При цьому наголошується, що саперами ДСНС розміновано понад 3 гектари території у прифронтовому районі та передано на знищення 88 вибухонебезпечних предметів.

"Обстановка в районі проведення операції залишається стабільною та контрольованою підрозділами Об’єднаних сил", - підкреслюють вупресцентрі.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 5 грудня, у районах відповідальності наших підрозділів збройні формування Російської Федерації та її найманці п’ять разів порушили досягнуті мирні домовленості.

Так, противник здійснив обстріл наших позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі населеного пункту Шуми. Окрім цього, ворог застосував протитанковий ракетний комплекс поблизу Водяного, а в бік українських позицій неподалік Авдіївки відкривав вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

Біля цього ж населеного пункту та неподалік Мар’їнки противник вкотре застосував снайперську зброю. На обох напрямках зухвалі дії ворожих снайперів були зупинені вогнем у відповідь українськими воїнами.

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Топ коментарі

  • Утилизация ватников
    Не дай бог шальная пуля Зеленского зацепит. Где еще Кремль такого дурачка найдет.
  • Welt Schmerz
    Ну так сьогодні ж Бубочка їде на фронтлайн... Ось бавовна й отримала наказ від кремлівських кураторів - "ша пацаны, по хохлам сёдня не шмалять"
    (щоб VIP-агентуру не зачепити)
  • саша паламарчук
    Від початку доби обстрілів не зафіксовано, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6778
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