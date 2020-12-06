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Явка на виборах у Кривому Розі на 16:00 становила 28%, - "Опора"

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Явка на виборах у Кривому Розі на 16:00 становила 28%, - "Опора"
Явка виборців в Кривому Розі під час повторного голосування за станом на 16:00 склала 28%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Громадянської мережі "Опора".

"Для порівняння явка виборців у Чернівцях 29 листопада на цей же час склала 17,54%. Під час повторного голосування 22 листопада інтегрована явка виборців у 11 містах склала 22,5%. Під час повторного голосування 15 листопада у 7 містах вона склала 18,6%. А по всій Україні 25 жовтня на цей час явка становила 27%", - підкреслює "Опора".

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Топ коментарі

  • Александр Иовица 4c66a33e
    Та вгамуйтесь ви вже з цими криворогими виборами! Теж мені подія світового масштабу. Що СН, що ОБЗЖ - кремлівська гопота.
  • Злий Грицько
    Он жінка каже Шо по тєліку розповідають як у Кривому розі до сих пір приходять голосувати з паспортами совєцького союза Явка на виборах у Кривому Розі на 16:00 становила 28%, - "Опора" - Цензор.НЕТ 3014
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