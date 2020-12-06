Явка на виборах у Кривому Розі на 16:00 становила 28%, - "Опора"
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Явка виборців в Кривому Розі під час повторного голосування за станом на 16:00 склала 28%.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Громадянської мережі "Опора".
"Для порівняння явка виборців у Чернівцях 29 листопада на цей же час склала 17,54%. Під час повторного голосування 22 листопада інтегрована явка виборців у 11 містах склала 22,5%. Під час повторного голосування 15 листопада у 7 містах вона склала 18,6%. А по всій Україні 25 жовтня на цей час явка становила 27%", - підкреслює "Опора".