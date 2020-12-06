"Бережіть себе, ви - герої!" - Зеленський зустрівся з військовослужбовцями на передовій (оновлено). ФОТО

У День Збройних сил України президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями на передовій в зоні проведення операції об'єднаних сил в Донецькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Володимир Зеленський оглянув бойові позиції та ознайомився з умовами несення служби. Глава держави вшанував полеглих героїв на символічній алеї пам’яті, облаштованій на місці загибелі бійців.

Президент привітав військовослужбовців зі святом і вручив їм державні нагороди та цінні подарунки. Він подякував воїнам за службу.

"Для нас велика честь подякувати вам за те, що бороните кордони нашої держави, охороняєте нашу територіальну цілісність та наш суверенітет", – сказав Президент.

Володимир Зеленський також висловив подяку сім’ям військових за те, що вони дарують героям впевненість і тепло.

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"Хочу подякувати від кожного українця за те, що захищаєте наші життя. Бережіть себе, ви герої. Я вдячний вам", – зазначив Глава держави.

Військовослужбовці подарували Президенту пам’ятний сувенір – інсталяцію, складену з осколків ворожих артилерійських снарядів.



























