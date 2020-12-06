"Ми побудували міст, яким усе це тепер рухається", - Бахматюк розповів, як відкрив китайський ринок для України

Власник одного з найбільших агрохолдингів України "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк розповів, як йому довелося прожити в Китаї 244 дні, щоб презентувати Україну в Китаї і відкрити китайський ринок для української продукції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.

За його словами, коли він повертався з материкового Китаю, на митному посту в Шанхаї йому повідомили, що він пробув у Китаї безперервно 244 дні.

За словами бізнесмена, політичні і бізнес-кола КНР до того навіть не знали, де розташована Україна. Через рік на з’їзді комуністичної партії керівництво країни вже заявляло, що Україна є стратегічним партнером КНР.

"Коли ми в 2011 році приїхали з представником Deutsche Bank і зустрілись з представником CIC (це найбільший суверенний фонд в Китаї, він управляє сотнями мільярдів доларів, один з тих, що приймає рішення щодо економічного розвитку Китаю), я робив презентацію "Укрлендфармінгу" і України.

Він слухав, був зацікавлений, а потім в кінці поставив питання: а Україна - це де? Це десь за Росією і Польщею?

"Через рік на з'їзді комуністичної партії Китаю в грудні 2012 року прем'єр-міністр Китаю і міністр економіки під час виступу сказав, що Україна - це стратегічний партнер Китаю, - говорить Олег Бахматюк. - Я не кажу, що в цьому була тільки моя заслуга. Але ми провели цей час, зустрічаючись з китайськими компаніями. Ми отримали на базі нашої компанії дозвіл на постачання української кукурудзи в Китай. Ми привезли близько сотні китайський журналістів в Україну за свій рахунок.

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Ми робили презентацію України в Китаї. На шпальтах китайських ЗМІ з тиражами в 100 млн екземплярів писали про нас. Ми побудували цей міст, яким усе це тепер рухається, і ми задоволені, що у нас це вийшло".

"Укрлендфармінг" - один з найбільших агрохолдингів країни за розмірами земельного банку. Підприємства групи компаній працюють в 600 населених пунктах в 22 регіонах України. Група компаній займається вирощуванням зернових і олійних культур, насіння, тваринництвом і виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). Власником "Укрлендфармінг" є український бізнесмен Олег Бахматюк.