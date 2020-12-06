Новини • Агресія Росії проти України, Окуповані території - Крим і Донбас

Ватажок ОРЛО Мірошник в ефірі телеканалу "Наш" заявив, що Донбас не в складі України. Ведучий пізніше зазначив, що редакція не відповідає за думки гостей

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Ватажок ОРЛО Мірошник в ефірі телеканалу "Наш" заявив, що Донбас не в складі України. Ведучий пізніше зазначив, що редакція не відповідає за думки гостей
Один з ватажків непідконтрольної частини Луганщини Родіон Мірошник в ефірі українського каналу "Наш" звинуватив Україну в недотриманні Мінських домовленостей і заявив, що "Донбас не перебуває в складі України".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Детектор медіа, 4 грудня в ефірі токшоу на телеканалі "Наш" через відеозв'язок виступив один із ватажків так званої "ЛНР" Родіон Мірошник. Його представили як учасника політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Під час ефіру Мірошник він звинуватив Україну в недотриманні Мінських домовленостей, заявив, що бойовики воюють у тому числі зброєю, яку їм начебто продає Україна. За його словами, Росія "не є учасником конфлікту на Донбасі", а територія Донбасу начебто не перебуває у складі України, тому на неї "не поширюється українське право".

Ведучий Макс Назаров після слів гостя ефіру кілька разів повторив, що і Донбас, і Крим є частиною України. Він також сказав, що редакція не несе відповідальності за думки Родіона Мірошника та інших гостей. Спілкування із представником "ЛНР" він назвав "рольовою грою у ТКГ".

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Топ коментарі

  • Роман Бакс
    Закройте к черту этот говноканал мураевский.. у них уже террористы в эфире гавкают
  • мыкола дрон
    ГЕРАСИМЛЮК вместе со всеми ЧЛЕНАМИ набсовета по телевидению БУДУТ сидеть в тюряге за БЕЗДЕЙСТВИЕ !!! ТАКОЕ БАБЛО ПОЛУЧАТЬ и работать на врагов Украины--это надо уметь !!!!!
  • wake up-UA
    Очільник 5-ї колони... Главарь ОРЛО Мирошник в эфире телеканала "Наш" заявил, что Донбасс не в составе Украины. Ведущий после отметил, что редакция не отвечает за мнения гостей - Цензор.НЕТ 6631
    Главарь ОРЛО Мирошник в эфире телеканала "Наш" заявил, что Донбасс не в составе Украины. Ведущий после отметил, что редакция не отвечает за мнения гостей - Цензор.НЕТ 5931
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