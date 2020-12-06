Ватажок ОРЛО Мірошник в ефірі телеканалу "Наш" заявив, що Донбас не в складі України. Ведучий пізніше зазначив, що редакція не відповідає за думки гостей
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Детектор медіа, 4 грудня в ефірі токшоу на телеканалі "Наш" через відеозв'язок виступив один із ватажків так званої "ЛНР" Родіон Мірошник. Його представили як учасника політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи в Мінську.
Під час ефіру Мірошник він звинуватив Україну в недотриманні Мінських домовленостей, заявив, що бойовики воюють у тому числі зброєю, яку їм начебто продає Україна. За його словами, Росія "не є учасником конфлікту на Донбасі", а територія Донбасу начебто не перебуває у складі України, тому на неї "не поширюється українське право".
Ведучий Макс Назаров після слів гостя ефіру кілька разів повторив, що і Донбас, і Крим є частиною України. Він також сказав, що редакція не несе відповідальності за думки Родіона Мірошника та інших гостей. Спілкування із представником "ЛНР" він назвав "рольовою грою у ТКГ".