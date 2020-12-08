Лікарка-інфекціоністка Кобевко про проблеми з киснем у лікарні: Якщо станеться вибух, то винним залишиться черговий лікар

Лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної лікарні Ольга Кобевко вважає, що проблеми з забезпеченням лікарень киснем потрібно було вирішувати ще в 2009 році, коли була епідемія грипу і на систему охорони здоров'я виділялися додаткові кошти.

Про це вона заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"У 2016 році в мене був величезний скандал з обласною адміністрацією – їхнім департаментом охорони здоров’я. Ми 2009 року працювали під час епідемії пташиного грипу, а в 2016 році до нас із Румунії йшла друга хвиля. Я прийшла на пресконференцію, яку проводили представники департаменту, і ще тоді вимагала від них розв’язання проблеми з киснем. Проігнорували. До речі, в 2009 році через епідемію грипу було виділено значні кошти, ще тоді потрібно було розв’язувати проблеми з забезпеченням киснем, а не чекати", - наполягає лікарка.

Коментуючи кримінальне провадження, яке було розпочато за заявою заступника голови Чернівецької ОДА Наталії Гусак після того, як Кобевко публічно розповіла про проблеми з киснем у лікарні і реакцію місцевої влади, зазначила:

"Щоб щось робилося, то тут реакції жодної. Лише коли була заява і мітинг людей на підтримку, впродовж кількох днів нам поставили кисневу станцію. Її нібито планували поставити ще в липні. Крім того, після 10 листопада збільшилася кількість точок дотації кисню. Тому що у нас у середньому у відділенні було від 60 до 100 пацієнтів, а при цьому лише 4 точки. Решта – кисневі подушки, які привозили волонтери, й кисневі концентратори так само волонтерські. Перші концентратори з державних закупівель були 27 жовтня".

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Крім того, вона розповіла, що в лікарні донині не вирішена проблема з проводкою, що створює небезпеку для пацієнтів, які отримують кисень. Вона раніше детально висвітлювала цю ситуацію на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Але поки нічого не змінюється.

"Ми пояснювали нашому керівництву, що це дуже небезпечно. До речі, щоб ви розуміли, згідно з законом і посадовими інструкціями, якщо станеться вибух, то винним залишиться черговий лікар. Навіть якщо помре разом із пацієнтом. Це посадові інструкції, продумані ще за радянських часів", - розповіла Кобевко.

За її словами, кожне ліжко, яке пов'язане навіть віддалено з лікуванням органів дихальної системи, має бути обладнане точкою доступу до чистого кисню, який подається під тиском, і повинна бути спеціальна апаратура, яка його зволожує.

"У нас таких точок було 4, хоч мало бути від 60 до 104. Саме стільки пацієнтів ми мали в квітні-травні. Пам’ятаю один день, коли було 96 пацієнтів, з яких близько 30 потребували масивної дотації кисню. У нас були кисневі подушки, які привезли волонтери. Санітарки їх заповнювали безперебійно киснем. Однієї подушки вистачає в середньому на 15-30 хвилин. Отак ми й рятували людей", - зазначила лікарка.

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