Компанія Коломойського у США оголосила дефолт за кредитом: сума боргу становить $14,5 млн
Про це повідомляє портал Cleveland із посиланням на рішення суду загальної юрисдикції округу Кайахога, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу".
Рішення було ухвалено у процесі розслідування федеральною владою справи Ігоря Коломойського і його соратників. Їх підозрюють у відмиванні десятків мільйонів доларів через купівлю нерухомості у США через низку підприємств. У цьому випадку йдеться про хмарочос у центрі Клівленда 55 Building Public Square.
Згідно із судовими документами та податковими звітами округу, Optima не виплатила вчасно $340 000 податків на нерухомість, основний платіж розміром $500 000, що підлягає виплаті в серпні, і щомісячні виплати відсотків із вересня.
Загальний борг кредитору на цей момент становить $14,5 млн.
Кредитний договір на хмарочос 55 Building Public Square підписав Мордехай Корф. У документах федеральні повірені впізнали його як помічника Коломойського і Геннадія Боголюбова.
"Він допомагав здобувати і управляти бізнес-імперією українських олігархів у Сполучених Штатах, яка включала феросплавні компанії і холдинги нерухомості в Огайо, Флориді, Кентуккі і Західній Вірджинії, серед інших місць", – йдеться в документах.
У документах, поданих федеральними прокурорами у цивільній справі до окружного суду США в Майамі, йдеться, що Коломойський і його соратники нібито використовували незаконно привласнені гроші з українського банку для придбання хмарочоса 55 Public Square та іншої власності в Клівленді.