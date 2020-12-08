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Компанія Коломойського у США оголосила дефолт за кредитом: сума боргу становить $14,5 млн

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Компанія Коломойського у США оголосила дефолт за кредитом: сума боргу становить $14,5 млн
Американська компанія Optima 55 Public Square, пов'язана з олігархом Ігорем Коломойським, не виконала свої зобов'язання за кредитом у $18,5 млн перед компанією 55 Bridge Lending of Cleveland.

Про це повідомляє портал Cleveland із посиланням на рішення суду загальної юрисдикції округу Кайахога, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу".

Рішення було ухвалено у процесі розслідування федеральною владою справи Ігоря Коломойського і його соратників. Їх підозрюють у відмиванні десятків мільйонів доларів через купівлю нерухомості у США через низку підприємств. У цьому випадку йдеться про хмарочос у центрі Клівленда 55 Building Public Square.

Згідно із судовими документами та податковими звітами округу, Optima не виплатила вчасно $340 000 податків на нерухомість, основний платіж розміром $500 000, що підлягає виплаті в серпні, і щомісячні виплати відсотків із вересня.

Загальний борг кредитору на цей момент становить $14,5 млн.

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Кредитний договір на хмарочос 55 Building Public Square підписав Мордехай Корф. У документах федеральні повірені впізнали його як помічника Коломойського і Геннадія Боголюбова.

"Він допомагав здобувати і управляти бізнес-імперією українських олігархів у Сполучених Штатах, яка включала феросплавні компанії і холдинги нерухомості в Огайо, Флориді, Кентуккі і Західній Вірджинії, серед інших місць", – йдеться в документах.

У документах, поданих федеральними прокурорами у цивільній справі до окружного суду США в Майамі, йдеться, що Коломойський і його соратники нібито використовували незаконно привласнені гроші з українського банку для придбання хмарочоса 55 Public Square та іншої власності в Клівленді.

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Топ коментарі

  • Bogdan_
    14.5 млн это ж фигня для бородатой бабушки. Он в Украине регулярно на "антикоррупционных патриотов" больше тратит
  • Топ Ган
    ...зелепузые, вы сделали это вместе Компания Коломойского в США объявила дефолт по кредиту: сумма долга составляет $14,5 млн - Цензор.НЕТ 4234
    Компания Коломойского в США объявила дефолт по кредиту: сумма долга составляет $14,5 млн - Цензор.НЕТ 4125
  • Майкл Дорси
    Назовите хоть один прибыльный и успешный бизнес бабы Бени. Не знаете такого? - Я тоже. Все построена на "обобрал", "недодал", "недоплатил". И теперь эта ублюдочная МАУ скулит и все списывает на коронавирус и пандемию. А раньше, до пандемии, долгов не было? Обмана контрагентов, некоторые из которых даже были разорены? И государство Украина потакает таким скотам и негодяям: тот же Криклий, разве он озаботился, что МАУ не вернула деньги за невыполненные полеты на многие и многие миллионы долларов? За билет стоимостью в 10-150 евро вернули лишь какой-то аэропортовый сбор.
    Не случайно в соцсетях появились хеш-теги #ненавижуМАУ и #будьпроклятаМАУ.
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