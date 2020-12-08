Компанія Коломойського у США оголосила дефолт за кредитом: сума боргу становить $14,5 млн

Американська компанія Optima 55 Public Square, пов'язана з олігархом Ігорем Коломойським, не виконала свої зобов'язання за кредитом у $18,5 млн перед компанією 55 Bridge Lending of Cleveland.

Про це повідомляє портал Cleveland із посиланням на рішення суду загальної юрисдикції округу Кайахога, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу".

Рішення було ухвалено у процесі розслідування федеральною владою справи Ігоря Коломойського і його соратників. Їх підозрюють у відмиванні десятків мільйонів доларів через купівлю нерухомості у США через низку підприємств. У цьому випадку йдеться про хмарочос у центрі Клівленда 55 Building Public Square.

Згідно із судовими документами та податковими звітами округу, Optima не виплатила вчасно $340 000 податків на нерухомість, основний платіж розміром $500 000, що підлягає виплаті в серпні, і щомісячні виплати відсотків із вересня.

Загальний борг кредитору на цей момент становить $14,5 млн.

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Кредитний договір на хмарочос 55 Building Public Square підписав Мордехай Корф. У документах федеральні повірені впізнали його як помічника Коломойського і Геннадія Боголюбова.

"Він допомагав здобувати і управляти бізнес-імперією українських олігархів у Сполучених Штатах, яка включала феросплавні компанії і холдинги нерухомості в Огайо, Флориді, Кентуккі і Західній Вірджинії, серед інших місць", – йдеться в документах.

У документах, поданих федеральними прокурорами у цивільній справі до окружного суду США в Майамі, йдеться, що Коломойський і його соратники нібито використовували незаконно привласнені гроші з українського банку для придбання хмарочоса 55 Public Square та іншої власності в Клівленді.