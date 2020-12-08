Україна отримає понад $135 млн від Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, - МОЗ

Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією затвердив фінансування для України в розмірі понад 135 млн 778 тис. доларів США на 2021-2023 роки.