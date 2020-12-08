Google представив найпопулярніші запити українців у 2020 році: Коронавірус, Навальний, Вибори в США. ПЕРЕЛІК

У році, що минає, українців найбільше хвилювали питання, пов'язані з коронавірусом - найпопулярнішим пошуковим запитом 2020 року в Google Україна став "коронавирус".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в блозі Google.

Також до першої десятки увійшли запити "Коронавирус рекомендации", "Симптомы коронавируса" і "Карантин в Украине". Крім того, в 2020 році зросла кількість запитів на тему дистанційного навчання – серед найпопулярніших запитів року сервіс "Google Classroom", освітній проєкт "На урок" і сервіс для відеоконференцій Zoom. Також українці цікавилися виборами в США, телевізійним шоу "Холостячка" і святами 2020 року.

У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про Олексія Навального, Джо Байдена і Олександра Лукашенко. Серед людей, які покинули нас у 2020 році, найбільше запитів було про актора Бориса Клюєва, баскетболіста Кобі Брайанта і письменника-сатирика Михайла Жванецького.

У 2020 році користувачі задавали багато питань, пов'язаних з коронавірусом: що таке пандемія, коронавірус, локдаун, карантин вихідного дня; як пошити маску, як зробити антисептик для рук, як лікувати коронавірус і як повернути нюх. Крім того, намагалися з'ясувати, що означає молодіжний сленг: що таке ауф, краш і крінж. Крім цього, українців хвилювало як вийти заміж, чому горить Австралія і як зробити все добре.

Повністю список найпопулярніших запитів 2020 року в Україні має такий вигляд (запити наведені мовою оригіналу):

Найпопулярніші запити:

Коронавирус Коронавирус рекомендации Выборы в США Google Classroom Симптомы коронавируса На урок Холостячка Праздники 2020 Карантин в Украине Zoom

Персони:

Алексей Навальный Джо Байден Александр Лукашенко Михаил Ефремов Ким Чен Ын Артем Дзюба Дональд Трамп Геннадий Кернес Моргенштерн Билли Айлиш

Втрати:

Борис Клюев Коби Брайант Михаил Жванецкий Диего Марадона Чедвик Боузман Армен Джигарханян Настя Тропицель Джордж Флойд Шон Коннери Валентина Легкоступова

Фільм:

Заражение Малефисента 2 После 2 Холодное сердце 2 Скажене весілля 2 Джентльмены Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2 Паразиты Отель "Белград" Форд против Феррари

Серіал:

Бумажный дом Спіймати Кайдаша Ведьмак Игра на выживание Ход королевы Постучись в мою дверь Перевал Дятлова Ничто не случается дважды Жестокий Стамбул Содержанки

ТВ-шоу:

Холостячка Холостяк 10 Танці з зірками Оскар 2020 Супермама Супер топ-модель по-українськи Голос країни 2020 Евровидение 2020 Від пацанки до панянки Наречена для тата

Покупка:

Маска медицинская Пульсоксиметр Респиратор iPhone 12 Антисептик Глицерин Парацетамол Картина по номерам Кварцевая лампа Кислородный концентратор

Питання: "Що таке?"

что такое пандемия что такое коронавирус что такое локдаун что такое дефолт что такое ауф что такое снюс что такое краш что такое кринж что такое карантин выходного дня что такое чрезвычайное положение

Питання: "Як?"

как сшить маску как сделать антисептик для рук как лечить коронавирус как передается коронавирус как правильно носить маску как умерла Свинка Пеппа как выйти замуж как вернуть обоняние как сделать всё хорошо как удалить аккаунт в инстаграм

Питання: "Чому?"

почему горит Австралия почему растет доллар почему нельзя дарить часы почему не работает тик ток почему выбивает вайбер почему болит грудь почему хасиды едут в Умань почему нельзя спать напротив зеркала почему уволили Богдана почему в Италии так много заболевших

Книга: