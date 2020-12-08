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Вакцина проти коронавірусу з'явиться в аптеках не раніше осені 2021 року, - в.о. глави ЦГЗ Кузін

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Вакцина проти коронавірусу з'явиться в аптеках не раніше осені 2021 року, - в.о. глави ЦГЗ Кузін
Люди, які не належать до груп ризику, зможуть придбати вакцину проти COVID-19 в аптечних мережах не раніше осені 2021 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін.

"Треба зауважити, що зараз в Україні є 9 категорій людей, які належать до груп високого ризику. І це досить велика кількість. Ми розраховуємо на те, що широкий доступ вакцини, тобто - поява в аптечній мережі, буде відбуватися не раніше осені 2021 року. І це буде називатися широким доступом до вакцинації", - зазначив в.о. глави ЦГЗ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна подала першу частину заявки на поставку 8 млн доз вакцини проти COVID-19 в рамках світової ініціативи COVAX.

Також читайте: Україна подала першу частину заявки на 8 млн доз вакцини проти COVID-19 у межах COVAX, - ЦГЗ

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Топ коментарі

  • Андерсен a4cbf7de
    ИдИет. Да вчера показывали немецкую клинику. И там рады поступлению к ним вакцины, хотя не понимают как к ней подступиться. Так строгие температурные нормы. на память не помню но кажется минус 70, так что еще гадают как ей пользоваться.. А мы в АПТЕКАХ.. Это только от поноса в аптеках.
  • Alexey Timofeev 74274071
    а чому це мля вакцина повинна з'являтися в аптеках, а не в поліклініках у сімейних лікарів? Що кацапе Кузін, ще не наторгував собі на мерседеса?
  • Олег Куницин
    Бугагага, в Канаде в ЧЕТЫРЕ!!!! раза больше планируют закупить вакцин чем население. У нас вакцину раздерибанят, проколят себя, своих детей, родственников, всех "богоизбранных" и бодигардов всех мастей, а вы покупайте, в три дорога в аптеках, если будет за что. Быдло должно страдать, жаль, что из за зебыдла страдают и нормальные люди. Может на этот раз уже дойдет лохомассе отдавшей свой ничтожный голос сцыкливой антиукраинской кривбасовской опущенке, кого они на самом допустили к "рулю"? Я думаю нет, если ума нет, ему неоткуда появиться.
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