Жителів Нових Санжар, які кидали каміння в поліцейських, засудили до умовних термінів
Про це "Громадському" повідомила адвокатка Бігдана Валентина Рябуха, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, він та Михайло Галака уклали угоду зі слідством та були засуджені за масові заворушення до 5 років з випробувальним терміном в 1 рік.
За даними слідства, Бігдан і Галака 20 лютого кидали каміння та цеглу у правоохоронців, перешкоджаючи проїзду автобусів з евакуйованими. Внаслідок цього постраждали п’ятеро правоохоронців.
"Вони там кидали каміння, били вікна. Вони робили це за власним бажанням, тому що тоді там всі піднялись, ішли колонами. Люди були налякані", — розповіла адвокатка.
Як повідомив адвокат Галаки Ігор Дичук, раніше угоду уклали ще кілька затриманих. Серед них двоє мешканців Нових Санжар. Загалом правоохоронці повідомляли про 10 підозр за фактом масових заворушень у лютому 2020 року та 8 кримінальних проваджень.
Нагадаємо, в лютому Україна евакуювала своїх громадян з китайського Уханя, який тоді був епіцентром епідемії коронавірусу. Евакуйованих вирішили розмістити в санаторії Нацгвардії в Нових Санжарах Полтавської області.
Місцеві жителі спробували не пропустити їх до населеного пункту, сталися сутички з правоохоронцями. На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку. На місце прибули очільник МВС Арсен Аваков і тогочасний прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію. Пізніше виявилося, що всі вони здорові.