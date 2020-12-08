Київрада не політичний орган, а господарський. Тому мають об'єднатися всі фракції, - Кличко
Про це Віталій Кличко заявив під час відкриття засідання Київської міської ради, інформує Цензор.НЕТ.
"Я намагаюся зробити все, щоб консолідувати всі фракції новообраної міської ради. Щоб ми працювали злагоджено й ефективно - заради подальшого розвитку столиці та комфорту киян", - сказав Кличко.
Мер Кличко наголосив, що, особливо в нинішній ситуації, всі повинні зрозуміти, що Київрада - не політичний орган, а, перш за все, - господарський.
"І кожна політична сила, очолюючи комісії чи представлена у виконавчому органі, бере на себе відповідальність за реалізацію профільних питань. Керівництво кожним напрямком роботи – це не статус чи привілей. Це – щоденна професійна робота", - наголосив мер Києва.
За словами мера Кличка, всім політичним силам у Київраді потрібно втілювати конкретні зміни, а не "чубитися" в сесійній залі.
"Заради компромісу і об'єднання всіх політичних сил "УДАР" поступився своїми амбіціями. Бо ми виходимо з головного - йдеться, перш за все, про розвиток Києва, комфорт його мешканців, а не про керівництво тими чи іншими комісіями. Я закликаю всіх депутатів керуватися саме таким принципом – відповідальністю перед киянами, які нас обрали. Відповідальністю за реалізовані справи, за втілені проекти, за те, що відбувається в місті", - підкреслив мер Віталій Кличко.
Сьогодні Київрада призначила чотирьох нових заступників міського голови з питань здійснення самоврядних повноважень. На пленарному засіданні Київської міської ради депутати погодили призначення на посади заступників голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Володимира Прокопіва ("Європейська солідарність"), Олексія Кулебу, Олену Говорову ("Слуга народу") і Костянтина Усова ("Європейська солідарність").