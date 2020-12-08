Катастрофа літака МАУ під Тегераном: Україна попросила допомоги у країн, які брали участь у справі МН17, - Криклій

Українське слідство досі не отримало обіцяних Іраном матеріалів та доказів щодо розслідування авіакатастрофи літака авіакомпанії МАУ, яка сталася поблизу Тегерана, тому закликає партнерів підтримати її у прагненні до справедливості та об’єктивного розслідування цієї справи.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій на першому Форумі безпечнішого неба (Safer Skies Forum), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

"Ми активно підтримували та сприяли технічному розслідуванню катастрофи рейсу MH-17 авіакомпанії Malaysia Airlines, проведеного Радою безпеки Нідерландів. Окрім того, Україна бере активну участь у розслідуванні збиття рейсу PS752 авіакомпанії МАУ, яке проводить Ісламська Республіка Іран. Ми високо цінуємо підтримку наших партнерів з Канади, США, Франції, Нідерландів, Німеччини та інших країн, яка дозволила досягнути результатів у розслідуванні катастрофи рейсу MH-17. Разом з тим, українське слідство досі не отримало обіцяних Іраном матеріалів та доказів щодо розслідування авіакатастрофи рейсу PS752. Тому я прошу наших партнерів підтримати Україну у прагненні справедливості. Ми всі зацікавлені в об’єктивному розслідуванні цієї справи", - наголосив Криклій.

За його словами, на основі результатів остаточного звіту про розслідування катастрофи MH17 Україна спільно з іншими державами брала активну участь у розробці Міжнародною організацією цивільної авіації (ІКАО) нових стандартів і рекомендацій щодо управління повітряним простором та аеронавігаційною інформацією, які враховують оцінку ризиків у зонах конфлікту.

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"Відповідно до вдосконалених документів, спираючись на власний досвід, ми внесли необхідні зміни до національного законодавства і внутрішніх нормативних актів для авіаційних суб'єктів, включаючи експлуатантів повітряних суден та постачальників аеронавігації. Зокрема, ми впровадили конкретні вказівки щодо оцінки рівня загрози безпеці цивільної авіації в Україні. Це стосується як польотів над зонами конфлікту чи поблизу них, так і умисних чи ненавмисних атак на цивільну авіацію. Також розроблено та впроваджено процедури визначення повітряного простору, де польоти цивільних літаків заборонені або обмежені за певних умов через загрози, що виникають у зонах конфлікту", - пояснив міністр.

Криклій запевнив, що Україна безперервно вживає заходів для вдосконалення процедур та технічних складових Цивільно-військової координації при організації повітряного руху (Civil-Military ATM Coordination), зокрема з метою раннього попередження та оперативного реагування на загрози. Більше того, для вжиття відповідних заходів з метою безпеки українськими фахівцями постійно проводиться аналіз та оцінка інформації щодо ситуації у зонах конфлікту в інших країнах.

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"Ми повністю і безумовно підтримуємо ініціативу щодо розробки найкращих практик для управління ризиками, пов'язаними із зонами конфлікту, як у всьому світі, так і на національному рівні, а також на державному та місцевому рівнях", - сказав чиновник.

За результатами форуму його учасники зробили спільну заяву з метою підвищення безпеки цивільних польотів.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.